Минэнерго изучает инициативу МЭР о ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике

Все, чем живет кабельный рынок
17 июля 2019, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго РФ изучает инициативу коллег из Минэкономразвития о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минэнерго.
"В Министерстве энергетики Российской Федерации прорабатывают инициативу министерства экономического развития Российской Федерации по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе ФАС ТАСС сообщили, что документ о ликвидации перекрестного субсидирования, разработанный Минэкономразвития, не поступал в ведомство.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указа президента РФ, в котором до 1 октября 2019 года предлагается утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.