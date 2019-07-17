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Законотворчество (постановления)

Минэнерго изучает инициативу МЭР о ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике

Минэнерго РФ изучает инициативу коллег из Минэкономразвития о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минэнерго.

"В Министерстве энергетики Российской Федерации прорабатывают инициативу министерства экономического развития Российской Федерации по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе ФАС ТАСС сообщили, что документ о ликвидации перекрестного субсидирования, разработанный Минэкономразвития, не поступал в ведомство.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указа президента РФ, в котором до 1 октября 2019 года предлагается утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

 

ТАСС

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