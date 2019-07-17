Законопроект о создании единой государственной системы обращения с опасными отходами принят Госдумой РФ

17 июля, на пленарном заседании Государственной Думы РФ в третьем чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В соответствии с принятыми нормами Госкорпорация «Росатом» наделяется полномочиями по организации и управлению системой с четкими правилами государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, а также осуществляет подготовку предложения по определению федерального оператора, создает Государственную информационную систему учета и контроля за обращением с опасными отходами. Параллельно решает задачу по обезвреживанию опасных отходов: готовит необходимую инфраструктуру для обезвреживания опасных отходов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий с учетом международного опыта.

«Невозможно добиться кардинальных изменений без государственного регулирования деятельности по обращению с опасными отходами, включающего сбор данных, контроль и ответственность за экономически эффективную и безопасную систему договорных отношений», - отметил заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков.

Рыночное регулирование в сфере обращения с опасными отходами действовало несколько десятилетий и привело к дефициту мощностей по переработке отходов I и II классов опасности. По данным статистики, в настоящее время только 1,5% опасных отходов обезвреживаются и утилизируются операторами, имеющими необходимые лицензии.

«Благодарен коллегам из Правительства и Государственной Думы за понимание важности и оперативность в рассмотрении нашего законопроекта. В России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн отходов чрезвычайно опасных и высокоопасных классов. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий, отсутствуют, учет не ведется. Бессистемное хранение и бесконтрольное захоронение таких отходов без обработки крайне опасно. Ситуацию изменим, и будем полностью контролировать и управлять такими отходами. Появятся современные центры обезвреживания и переработки, сформируется единая государственная система обращения с опасными отходами», - прокомментировал принятие документ глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Накопление опасных отходов на полигонах во многих случаях приводит к образованию новых объектов накопленного экологического вреда. Таким образом «свободный» рынок, применяемый до настоящего времени в сфере обращения с опасными отходами, показал свою несостоятельность.

Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности» национального проекта «Экология», направлен на решение задачи системного характера – построение понятной и прозрачной единой государственной системы обращения с опасными отходами, а также на решение задачи инфраструктурного характера.

«Принятый в третьем чтении законопроект - это старт, без которого нельзя начинать работу над формированием системы по обращению, утилизации и обезвреживанию отходов I –II классов опасности. Проект по созданию инфраструктуры обращения с опасными отходами огромный, на многие годы. Необходимо составить подробную дорожную карту, где будут прописаны все ключевые точки»», - отметил генеральный директор ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин. «Сегодня очень много злоупотреблений, процветает криминальный бизнес, который принимает у предприятий опасные отходы, а потом либо закапывает их, либо увозит на свалки ТБО», - продолжил эксперт.

Законом предусматривается в обязательном порядке включение в федеральную схему мощностей индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов I и II классов опасности.

Деятельность Федерального оператора, которого определят дополнительно, будет осуществляться в соответствии с Федеральной схемой, которую утверждает Правительство Российской Федерации. Операторы будут осуществлять деятельность по обращению с опасными отходами в соответствии с договорами оказания услуг с Федеральным оператором и на основании Федеральной схемы и по регулируемым ценам. При этом Федеральный оператор будет фиксировать достоверность наличия мощностей и гарантированность доставки до них отходов. Что создаст защитный механизм по исключению имеющегося сегодня принципа работы на рынке «передал опасный отход – снял ответственность».

Также необходимо отметить, что законом предусмотрена самостоятельная деятельность по обращению с опасными отходами предприятий-образователей при наличии соответствующих лицензий и мощностей.

Таким образом, принятые нормы создают условия достоверности учета, контроля и перемещения ОПВК без ограничения конкурентной среды в этой сфере.

Для справки:

Госкорпорацией «Росатом» уже создана единая государственной система по обращению с радиоактивными отходами (РАО). В рамках которой была проведена инвентаризация всех имеющихся в стране РАО, систематизированы объекты их хранения, сформирована система государственного учета и контроля, а также федеральная схема объектов переработки и окончательного захоронения РАО. По сути, аналогичную работу предстоит провести в отношении отходов I и II классов опасности. Ранее, в ноябре 2017 года Президентом России Владимиром Путиным была поддержана инициатива Минприроды России о закреплении полномочий по организации обращения с отходами I и II классов опасности за Росатомом.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»