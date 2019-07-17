Агрегаторы спроса стали первым проектом "дорожной карты" "Энерджинет", вышедшим на стадию реализации

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в круглом столе «Реалии цифровой трансформации электроэнергетики», проведенном рабочей группой «Энерджинет» 16 июля в Сколково в рамках Съезда Национальной технологической инициативы (НТИ).

В круглом столе участвовали представители Минэнерго России, Государственной Думы, Ассоциации «НП Совет рынка», ПАО «Россети», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Госкорпорации «Росатом», Управляющей компании «Роснано», других субъектов отрасли и профессиональных сообществ. Они обсудили реализуемые в рамках НТИ проекты и инициативы по развитию цифровой энергетики в рамках подготовки к заседанию Наблюдательного Совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), которое пройдет под председательством Президента Российской Федерации в сентябре в рамках Форума АСИ.

Участники рабочей группы отметили, что первым вышедшим на стадию реализации проектом, разработанным в рамках «дорожной карты» «Энерджинет», стали агрегаторы управления спросом на электроэнергию на розничном рынке.

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Концепция агрегаторов разработана Системным оператором в рамках «Энерджинет». В 2018 – начале 2019 гг. пройдена стадия создания нормативной базы, позволяющей провести пилотные проекты. Первый из них начат в июне 2019 года, когда Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по управлению спросом. Отобрано 20 компаний - агрегаторов спроса, в общей сложности агрегирующих ценозависимое управление 77 конечными потребителями, в числе которых офисные комплексы, предприятия пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности. Впервые ценозависимое регулирование электропотребления на розничном рынке в рамках пилотного проекта применено 15 июля 2019 года.

В высокой стадии готовности находится и другой проект, разработанный Системным оператором и компанией «НТЦ ЕЭС» (Московское отделение) в рамках «Энерджинет» – активные энергетические комплексы. АЭК, в зарубежной традиции microgrid, – микроэнергоячейка, объединяющая источник генерации и присоединенных к нему промышленных потребителей в единый комплекс, и управляемая с помощью современных цифровых технологий. Одна из основных задач этого нового формата организации работы распределенной генерации – решение проблемы высокой стоимости энергоснабжения для компаний и предприятий за счет объединения их в потребительские кластеры. Ожидается, что внедрение АЭК будет стимулировать экономическое развитие промышленных и бизнес-парков, а также моногородов. К настоящему моменту подготовлены и находятся на согласовании нормативно-правовые акты, позволяющие начать реализацию пилотных проектов по созданию активных энергетических комплексов.

«Дорожная карта» (план мероприятий) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 830-р. Кроме агрегаторов спроса и АЭК в нее входят такие проекты, как оптимизация энергообеспечения труднодоступных и изолированных территорий на основе автономных гибридных энергетических систем, развитие систем хранения электроэнергии, развитие технологий распределенных реестров (концепция блокчейн) на основе сбора и обработки данных по энергопотреблению на розничных рынках электрической энергии.