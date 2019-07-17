 
Подписаться на новости
Модернизация

Агрегаторы спроса стали первым проектом "дорожной карты" "Энерджинет", вышедшим на стадию реализации

Агрегаторы спроса стали первым проектом дорожной карты Энерджинет, вышедшим на стадию реализации

18 июля 2019, 09:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭНЕРДЖИНЕТ, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

124 просмотра

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в круглом столе «Реалии цифровой трансформации электроэнергетики», проведенном рабочей группой «Энерджинет» 16 июля в Сколково в рамках Съезда Национальной технологической инициативы (НТИ).

В круглом столе участвовали представители Минэнерго России, Государственной Думы, Ассоциации «НП Совет рынка», ПАО «Россети», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Госкорпорации «Росатом», Управляющей компании «Роснано», других субъектов отрасли и профессиональных сообществ. Они обсудили реализуемые в рамках НТИ проекты и инициативы по развитию цифровой энергетики в рамках подготовки к заседанию Наблюдательного Совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), которое пройдет под председательством Президента Российской Федерации в сентябре в рамках Форума АСИ.

Участники рабочей группы отметили, что первым вышедшим на стадию реализации проектом, разработанным в рамках «дорожной карты» «Энерджинет», стали агрегаторы управления спросом на электроэнергию на розничном рынке.

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Концепция агрегаторов разработана Системным оператором в рамках «Энерджинет». В 2018 – начале 2019 гг. пройдена стадия создания нормативной базы, позволяющей провести пилотные проекты. Первый из них начат в июне 2019 года, когда Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по управлению спросом. Отобрано 20 компаний - агрегаторов спроса, в общей сложности агрегирующих ценозависимое управление 77 конечными потребителями, в числе которых офисные комплексы, предприятия пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности. Впервые ценозависимое регулирование электропотребления на розничном рынке в рамках пилотного проекта применено 15 июля 2019 года.

В высокой стадии готовности находится и другой проект, разработанный Системным оператором и компанией «НТЦ ЕЭС» (Московское отделение) в рамках «Энерджинет» – активные энергетические комплексы. АЭК, в зарубежной традиции microgrid, – микроэнергоячейка, объединяющая источник генерации и присоединенных к нему промышленных потребителей в единый комплекс, и управляемая с помощью современных цифровых технологий. Одна из основных задач этого нового формата организации работы распределенной генерации – решение проблемы высокой стоимости энергоснабжения для компаний и предприятий за счет объединения их в потребительские кластеры. Ожидается, что внедрение АЭК будет стимулировать экономическое развитие промышленных и бизнес-парков, а также моногородов. К настоящему моменту подготовлены и находятся на согласовании нормативно-правовые акты, позволяющие начать реализацию пилотных проектов по созданию активных энергетических комплексов.

«Дорожная карта» (план мероприятий) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 830-р. Кроме агрегаторов спроса и АЭК в нее входят такие проекты, как оптимизация энергообеспечения труднодоступных и изолированных территорий на основе автономных гибридных энергетических систем, развитие систем хранения электроэнергии, развитие технологий распределенных реестров (концепция блокчейн) на основе сбора и обработки данных по энергопотреблению на розничных рынках электрической энергии.

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Более 70 млн рублей направит Хабаровская генерация на ремонт и модернизацию турбины ТЭЦ-1
Утверждены проекты РусГидро по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке
В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 142 километров воздушных ЛЭП

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно