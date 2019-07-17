Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед началом пленарного заседания VI Форума регионов России и Белоруссии.

Владимир Путин отметил, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнёром и союзником для России.

“Мы работаем по всем направлениям. У нас растёт постоянно товарооборот. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии: почти 4 млрд долларов США накопленных прямых инвестиций”, - сказал Президент.

В то же время между двумя государствами остаются важные вопросы развития сотрудничества. Они, в том числе, решаются в рамках работы правительственной комиссии по дальнейшему развитию Союзного государства.

Долгие годы конструктивного взаимодействия насчитывает сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики, подчеркнул по итогам встречи глав России и Белоруссии Александр Новак.

“Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере, мы поддерживаем постоянный контакт на различных уровнях”, - сообщил Министр.

Россия и Белоруссия ведут важную совместную работу по ряду проектов и инициатив в отраслях ТЭК, отметил Александр Новак.

“Продолжается работа по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС к 2025 году. В Белоруссию идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля”, - сказал глава Минэнерго России.

В то же время поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики: для решения актуальных вопросов и ускоренной реализации проектов создана совместная рабочая группа, включающая представителей профильных министерств, компаний и ассоциаций России и Белоруссии, добавил Александр Новак. Он напомнил, что Россия и Белоруссия также активно сотрудничают по крупнейшему инвестиционному проекту между двумя странами - возведению Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт.