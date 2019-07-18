Андрей Тимонов: энергоблоки Калининской АЭС отключились от сети по проектному алгоритму, потому что некуда выдавать электроэнергию

Андрей Тимонов, директор Департамента коммуникаций Росэнергоатома, комментируя ситуацию с отключением энергоблоков Калининской АЭС от энергосистемы, пояснил:

- Около каждой электростанции, независимо от способа выработки электроэнергии, стоит трансформатор. Задача трансформатора - менять характеристики электрического тока, выработанного на станции, таким образом, чтобы его можно было выдать в энергосистему. На трансформаторе есть прибор - выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать трансформатор. Сегодня утром в одном из выключателей произошло короткое замыкание. Как следствие, отключился весь трансформатор, что в свою очередь повлекло за собой отключение линий электропередач, идущих от станции. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети. Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме.

Ранее сообщалось, что 18 июля 2019 года в 05:05 (мск) из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие, было отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4. Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе. Отключение энергоблоков №1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.