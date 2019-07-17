Более 70 млн рублей направит Хабаровская генерация на ремонт и модернизацию турбины ТЭЦ-1

Энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК») вывели в средний ремонт турбоагрегат №8. На производство работ запланировано 117 суток. Ремонт завершится в последней декаде октября.

На турбине предстоит вскрытие цилиндров низкого, среднего и высокого давления, контроль металла, замена стопорного клапана и крепежа цилиндров, замена лопаток ступеней роторов высокого и низкого давления, замена диафрагм ступеней цилиндра среднего давления.

«Модернизация и своевременный ремонт оборудования электростанции позволяет продлить срок его эксплуатации», - комментирует директор Хабаровской генерации Владимир Лариков.

Хабаровская генерация планирует направить на ремонт и модернизацию турбины №8 70,5 млн рублей. Это один из наиболее значительных этапов ремонтной программы Хабаровской ТЭЦ-1 текущего сезона. В рамках этой программы уже капитально отремонтирован генератор №6, а также запланирован капитальный ремонт котлоагрегата №7, ряд текущих ремонтов.