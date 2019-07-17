Денис Мантуров провел встречу с Губернатором Архангельской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Губернатором Архангельской области Игорем Орловым. На встрече стороны обсудили вопросы участия предприятий региона в программах по модернизации производственных площадей.

На сегодняшний день в Архангельской области расположены крупнейшие судостроительные предприятия АО «Объединенная судостроительная корпорация» – АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка», обладающие необходимыми компетенциями, а также производственными и кадровыми ресурсами для строительства морской техники для освоения арктических шельфовых месторождений. Предприятиями активно прорабатываются вопросы участия в перспективных проектах по освоению арктического шельфа, в том числе в проекте по разработке шельфового месторождения природного газа «Каменномысское-море» в Обской губе.

Президентом России поставлены стратегические задачи по развитию Арктики с применением отечественных оборудования и технологий, а также доведения доли выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса до 50 процентов к 2030 году

– отметил глава Минпромторга России.

Как было отмечено в ходе беседы, для эффективного участия предприятий в проектах необходима своевременная модернизация их производственных мощностей.

Это очень важная задача для региона. Нас, прежде всего, интересует вопрос загрузки наших предприятий, а также сохранения и создания рабочих мест. В этой части мы видим перспективное направление – проект по разработке шельфового месторождения природного газа «Каменномысское-море» в Обской губе

- подчеркнул губернатор Игорь Орлов.

Также в ходе встречи стороны затронули вопросы совершенствования законодательства по приоритетным региональным проектам в области освоения лесов и организации совещания по вопросам правоприменительной практики. Игорь Орлов рассказал о подготовленных предложениях и обозначил пункты, требующие доработки. Отдельно стороны обсудили предложения от Архангельской области по государственной поддержке совместных проектов участников рыбопромышленных кластеров. Среди мер поддержки были отмечены проведение ремонтных работ и техническое обслуживание судов рыбопромыслового флота, поставка запасных частей и механизмов, не имеющих аналогов в Российской Федерации или не производимых на территории страны, комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота, ремонт и комплексное обслуживание оборудования береговых рыбоперерабатывающих предприятий.

В заключение Денис Мантуров подтвердил готовность и далее оказывать необходимую поддержку предприятиям региона.