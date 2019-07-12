Энергетики Булунских электрических сетей Сахаэнерго готовятся к зиме

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. специалисты Булунских ЭС ведут работы по ремонту электро-, дизельного и вспомогательного оборудования, замене опор, а также осуществляют ремонты зданий и сооружений.

На сегодняшний день энергетики заменили 63 опоры ВЛ-0,4 кВ и 17 опор ВЛ-6 кВ в поселке Найба, 30 опор ВЛ-6 кВ «Харагоры» ДЭС Тикси-3. В поселке Намы специалисты заменили 27 опор. Ремонт дизельного оборудования идет согласно плану, сейчас на 100% завершены работы по ремонту генератора на ДЭС Тикси-3, двух генераторов на станции Кюсюр. Три дизель-генератора отремонтировали на ДЭС Быков Мыс и два ДГ на станции поселка Намы. Ведутся работы по ремонту еще шести генераторов на станциях филиала. На 50% выполнен ремонт стен и кровли здания дизельной электростанции в поселке Таймылыр, также идут работы по зачистке ёмкостного парка на ДЭС Тикси.

По словам Петра Кондратьева, главного инженера АО «Сахаэнерго», сейчас с целью повышения надёжности энергообеспечения потребителей персонал Булунских ЭС продолжает выполнение запланированных ремонтных работ на энергообъектах. Свои коррективы в работу энергетиков вносят климатические условия в арктических районах и сложная транспортная схема. Но, несмотря на все сложности, ежегодно ремонтная программа Сахаэнерго выполняется на 100%.

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»