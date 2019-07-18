На Калининской АЭС отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4

18 июля 2019 года в 05 ч. 05 мин. из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4. Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе. Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.