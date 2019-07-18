Renault запустил в серийное производство кроссовер Arkana на заводе в Москве

Завод "Рено Россия" запустил в серийное производство новый купе-кроссовер Renault Arkana, передает корреспондент ТАСС с места события. На торжественной церемонии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре.

"Запускается новая модификация Arkana, которая разрабатывалась компанией Renault по запросу с учетом тех требований, которые предъявляются российскими потребителями", - сказал Мантуров.

При этом Боллоре отметил, что благодаря выходу Renault Arkana компания планирует нарастить долю на российском авторынке до 10%.

"Мы очень горды, что запускаем сегодня Renault Arkana. Мы инвестировали более €2 млрд в три предприятия здесь, которые находятся в Москве, Тольятти и Ижевске", - отметил он.

Как уточнили в Минпромторге, инновационная техническая и мультимедийная начинка модели уже почти на 70% состоит из отечественных комплектующих. Кроме того, Renault Arkana участвует в программе льготного кредитования.

Renault Arkana - новый кроссовер С-сегмента, базирующийся на модульной SUV-платформе нового поколения. Это первая модель на российском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.). Модель предлагается как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. В последнем случае водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии 2WD, 4WD и 4WD LOCK. Отмечается, что Renault Arkana стала одной из немногих моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.

ТАСС