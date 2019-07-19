Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с главой концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с​ главным исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

Владимир Путин отметил, что компания Shell работает в России на протяжении уже 127 лет.

“И в настоящее время достаточно активно концерн работает по многим проектам, является крупным инвестором в российскую экономику – более 15 миллиардов прямые инвестиции составляют”, - добавил он.

Сотрудничество Royal Dutch Shell с российскими партнерами активно развивается, в частности, в рамках производства сжиженного природного газа, отметил по итогам встречи Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

“Концерн на сегодня является надежным партнером для российских энергокомпаний. Shell тесно сотрудничает с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями – “Газпромом”, “Газпром нефтью”, “Роснефтью”, - подчеркнул Министр.

В партнерстве с ПАО “Газпром” Shell реализует проект “Сахалин-2”, в рамках которого ведется добыча углеводородов на шельфе Охотского моря и производство СПГ. В 2018 году объем производства СПГ на нем достиг 11,4 млн т., добавил Александр Новак.