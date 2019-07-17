Более 600 млн рублей направят в этом году на развитие электросетевого хозяйства Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Россети Сибирь» Павлом Акилиным. На совещании были намечены дальнейшие пути развития электросетевого комплекса Горного Алтая, инвестиционные проекты, объемы ремонтов электросетевого хозяйства, тарифное регулирование.

Общий объем финансирования компании в развитие электросетевого хозяйства в 2019 году составил более 600 миллионов рублей. В рамках инвестиционной программы выполняется технологическое присоединение физических и юридических лиц. Только за первое полугодие 2019 года присоединено 426 заявителя – те, кому потребовалось строительство новых линий электропередачи. Фактическое строительство составило 75 км на сумму 86 миллионов рублей. Проведена реконструкция линий 10 киловольт «Паспаульская», «Чепош», «Новотроицкая», что позволит повысить надежность энергоснабжения жителей восьми населённых пунктов, запитанных от этих объектов энергетики: Сугул, Паспаул, Левинка, Туньжа, Салганда, Новотроицк, Анос, Узнезя.

Продолжена реализация пилотного проекта «Цифровой район электрических сетей (РЭС)», в этом году будет приобретено дополнительное оборудование – реклоузеры, которые позволят локализовать нарушение на поврежденном участке без необходимости отключения всего энергообъекта. Реализация проекта в Майминском районе началась в прошлом году, за период работы цифрового оборудования количество аварийных отключений на линиях электропередачи снизилось в 2,5 раза – всего 22 технологических нарушения в штормовых погодных условиях против 58 за аналогичный период предыдущего года.

- Состоялась встреча-знакомство с руководством Россети Сибирь. Мы продуктивно поговорили, нашли точки, каким образом всё-таки можно снизить тариф в республике, это мы будем совместно прорабатывать и экономически и юридически и, возможно, нам удастся в ближайшее время найти выход из сложившейся ситуации, - рассказал журналистам Олег Хорохордин по итогам совещания.

Сегодня компания «Россети Сибирь» продолжает активными темпами готовить электросетевое хозяйство республики к прохождению осенне-зимнего периода. Упор сделан на ремонт линий электропередачи, продолжена замена провода и дефектных опор. За первое полугодие отремонтировано более 400 км линий электропередачи разного класса напряжения, а именно: произведена замена дефектных траверс, изоляторов, приставок, ремонт фундаментов и многое другое. Всего за 2019 год будет отремонтировано более 500 км линий электропередачи 0,4-110 киловольт (кВ), заменено более 35-ти км провода на линиях 0,4-10 кВ. Затраты компании на выполнение ремонтной программы составят по году 78,5 миллионов рублей. В результате проведения ремонтных работ аварийность снизилась в два раза.

- В первую очередь мы уделяем большое внимание надёжности энергоснабжения. В настоящее время филиал находится в стадии подготовки к очередному зимнему сезону, все работы проводятся в плановом режиме. Россети Сибирь будет продолжать заниматься цифровизацией, в этом году мы уже потратили порядка 100 млн рублей на приобретение интеллектуальных приборов учёта, чтобы сократить объемы потерь и повысить эффективность. Также хочу заметить, что сегодня состоялся очень конструктивный разговор с властью региона, мы оба понимаем, что только при совместных диалогах можно добиться лучшей жизни для жителей республики, - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Кроме того, руководитель Россети Сибирь в рамках рабочего визита в Республику Алтай провел сегодня личную встречу с коллективом филиала. Генеральный директор ответил на вопросы работников о проблемах больших объемов строительства линий для технологического присоединения заявителей, вопросы поддержки молодых специалистов при приобретении и съёме жилья в удалённых районах, вопросах дальнейшей цифровизации сетей региона и особенностях работы в новых условиях.