Энергетики "Самарских сетей" заменили свыше 37 500 м провода на воздушных линиях электропередачи

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» продолжается реализация ремонтной программы 2019 года. Мероприятия включают в себя ремонт объектов электросетевого хозяйства всех классов напряжения – это позволит обеспечить штатный режим их работы, снизить износ оборудования и обеспечить качественное электроснабжение потребителей Самарской области.



С начала массовых ремонтных работ уже выполнена замена 7 310 м провода на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 10 кВ и 30 240 м на ВЛ 0,4 кВ. Всего в 2019 году запланирована замена 75 400 м провода на 5 ВЛ 110 кВ и на 108 ВЛ 0,4-10 кВ. Полностью завершить работы планируется завершить до конца сентября.



Ремонтная программа – ключевое направление «Самарских сетей» по подготовке энергообъектов к отопительному сезону. Техническое обслуживание оборудования, которое нуждается в плановом текущем и капитальном ремонте, напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей Самарской области. На реализацию программы ремонтов 2019 года выделено свыше 339 млн рублей.