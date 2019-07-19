Энергетики применили современный тип опор при ремонте ЛЭП в плавнях Калининского района

Специалисты Тимашевских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи «Лебеди – Новонекрасовская», общей протяженностью более 50 км. При ремонте линии были применены современные стальные опоры из гнутого профиля.

Высоковольтная линия «Лебеди – Новонекрасовская» большей частью проходит в кубанских плавнях, на заболоченной местности. Поэтому энергетики использовали установку стальных опор ПС110П из гнутого профиля. Этот тип опор занимает малую площадь, легко транспортируется и монтируется в месте установки. Кроме того, обладает повышенной антикоррозийной устойчивостью. Энергетики заменили на линии дефектные опоры и изоляторы, произвели расчистку охранной зоны ЛЭП от поросли и кустарников.

– Линия является транзитной и имеет высокое значение в электроснабжении всего региона. Для проведения работ мы задействовали спецтехнику повышенной проходимости и бульдозер. С его помощью были проложены подъездные пути к месту проведения работ, – рассказал начальник службы линий Тимашевских электросетей Олег Даниленко.

Выполненные специалистами «Россети Кубань» работы позволят повысить уровень надежности электроснабжения и снизить риск возникновения технологических нарушений в данном энергорайоне.