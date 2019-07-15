Комитет Государственной Думы по энергетике провел "круглый стол" на тему "Вопросы законодательной поддержки модернизации нефтепереработки"

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
19 июля 2019, 12:55
Рубрика: Встречи
Метки: ГОСДУМА, КРУГЛЫЙ СТОЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Как отметил, открывая мероприятие, член комитета Юшаа Газгиреев, отвечающий за данное направление, сегодня основу отрасли составляет 30 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) разного профиля. Отрасль характеризуется высокой концентрацией производства. Около 85% мощностей по переработке нефти находятся в собственности ВИНК. Большинство НПЗ входит в состав нефтяных и нефтегазовых компаний, на них приходится 82,6% первичной переработки нефти в России.
Кроме крупных НПЗ переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляют газоперерабатывающие заводы (ГПЗ), небольшие независимые НПЗ и мини-НПЗ, количество которых в России более 50. В 2018 году объем нефтепереработки превысил 287 млн. т., Россия по этому показателю находится на третьем месте в мире. А вот по глубине переработки (83%) мы отстаем и от США (95%), и от Европы (85-90%) и от ряда азиатских стран.
Несмотря на то, что комплексная модернизация нефтепереработки в России ведется уже более восьми лет (она началась в 2011 году в рамках четырехсторонних соглашений, подписанных нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом), в отрасли сохраняются значительные проблемы. Среди них недостаточно высокая глубина переработки нефти, зависимость от импортного оборудования и катализаторов, высокая энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.
Директор Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов сообщил, что за первое полугодие текущего года объем первичной нефтепереработки составил 137 млн. т., что немного ниже показателей предыдущего года. Это связано как с внешней конъюнктурой, так и с ситуацией на внутреннем рынке и вынужденной заморозкой цен на ГСМ. Но считать это негативной тенденцией нельзя, это лишь временные колебания.
По мнению министерства, в налоговой сфере сегодня нормативная база вполне достаточна для дальнейшего развития нефтепереработки. Последние нормативные решения, в том числе, по отмене экспортных пошлин обозначили правила игры в данном секторе на период до 2024года и дальше, создали ряд серьезных стимулов, таких как, например, обратные акцизы. Главными направлениями в развитии отрасли должны быть развитие отечественных технологий нефтепереработки и более четкая ориентация ее на нефтехимию, то есть на последующее производство продукции высоких переделов.
Начальник отдела Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Владимир Нарышев, в чье ведение входит мониторинг выполнения четырехсторонних соглашений, отметил снижение темпов модернизации и введения новых нефтеперерабатывающих мощностей после 2015 года. Так, согласно четырехсторонним соглашениям компании планировали за период 2015-2020 годов ввести 95 млн тонн новых мощностей вторичной переработки нефти. В настоящий момент из них введено 14% (13,4 млн. т.), 32% (30,5 млн. т.) исключено из планов. Физический износ основных фондов по-прежнему вызывает опасения.
Снижение темпов развития отрасли констатировал и заместитель начальника управления ТЭК ФАС России Константин Коньков. Недопроизводство бензинов по сравнению с целевыми показателями, заложенными в четырехсторонних соглашениях, на данный момент составляет более 600 тыс. т., дизеля – около 900 тыс.т. Среди причин – отставание в темпах модернизации, неблагоприятная для отечественной нефтепереработки внешняя рыночная конъюнктура, санкционное давление и последствия налогового маневра.
Член Совета Федерации Юрий Важенин назвал период 2011-2015 гг. золотым веком отечественной нефтепереработки. Но сегодня, увы, он закончился, а полноценных рыночных условий так и не было создано. Налоговый режим более чем нестабилен, те же правила ценообразования на ГМС менялись за последний год трижды; не созданы условия для строительства новых мощностей, развития конкуренции производителей, практически нет отечественных технологий и оборудования.
Чтобы снять эти проблемы, необходимо принятие комплекса законодательных решений, в том числе реформа налогообложения, направленная на создание положительной маржинальности нефтепереработки, создание системы льгот для ускоренного завершения модернизации НПЗ, снятие лишних административных барьеров, в том числе, в части градостроительства, норм пожарной и промышленной безопасности, гармонизация российских технических норм и стандартов в нефтепереработке с международными.
Также на круглом столе выступили представители компаний, отраслевых общественных организаций и экспертных институтов. Представители отрасли оценивают ситуацию в отрасли не слишком оптимистично, прежде всего, для малых и независимых переработчиков, которые были вынуждены закрывать предприятия. По их мнению, сегодня между развитием экономики и бюджетом государство очевидно выбирает бюджет, а рыночные условия таковы, что экспорт сырой нефти выгоднее, чем ее переработка. Определенные опасения вызывают и решения, связанные с отменой экспортных пошлин, поскольку возникают риски роста цен на нефтепродукты, особенно на фоне замедления роста спроса ни них. Среди озвученных предложений к законодателям и регуляторам есть достаточно радикальные: рассмотреть возможность сохранения экспортной пошлины, фиксации акцизов на ГСМ на какой-то период, вернуться к вопросу о лицензировании нефтепереработки в том или ином виде. При этом, представители государства и отрасли сходятся на том, что для дальнейшего развития необходимо скорректировать проект Энергостратегии России на период до 2035 года в связи с изменением показателей и перспектив потребления бензина и дизельного топлива в транспортном секторе, а также оперативно разработать ряд дополнительных мер стимулирования развития нефтегазопереработки в связке с нефтегазохимией, включая программы импортозамещения и создание системных инструментов финансирования проектов по созданию и модернизации объектов нефтепереработки.