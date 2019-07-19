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Модернизация

Россети Сибирь и Правительство Хакасии обсудили проблемы электросетевого комплекса региона

Россети Сибирь и Правительство Хакасии обсудили проблемы электросетевого комплекса региона

19 июля 2019, 13:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сегодня в рамках рабочей поездки генерального директора компании «Россети Сибирь» Павла Акилина в Хакасию прошла встреча с Главой Республики Валентином Коноваловым. В повестке обсуждения – приоритетные для региона вопросы по состоянию и перспективам развития энергосистемы.

В ходе встречи первые лица региона и компании «Россети Сибирь» обсудили те проблемы, которые накануне подготовки к осенне-зимнему периоду для Хакасии и ее жителей особенно актуальны. Оценивая перспективы прохождения в Республике предстоящего отопительного сезона, власти региона отметили, что достигнутые с энергетиками договоренности позволяют Хакасии надеяться на полноценную подготовку коммунального комплекса к зиме.

- Я хочу выразить благодарность энергетикам за их понимание и конструктивный подход к ситуации, сложившейся в регионе. Энергетики в рамках достигнутых договоренностей все это время в полном объеме обеспечивают Хакасию электроэнергией, ведутся плановые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. При этом мы понимаем, что с задолженностью надо работать, - отметил Валентин Коновалов.  

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин рассказал о ситуации в филиале и представил ряд предложений по укреплению энергосетевого комплекса на территории Хакасии. 

- Одна из самых основных задач на сегодняшний день – это подготовка энергообъектов и обеспечение их надежности к работе в предстоящую зиму. В условиях долговой нагрузки, которую сегодня компания имеет от региональных предприятий ЖКХ, энергетики прикладывают максимум усилий по завершению ремонтной программы в срок, - подчеркнул Павел Акилин.   

Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация с технологическим присоединением – в Хакасии в целом за последние 5 лет предоставляемая в льготном порядке мощность используется лишь на 20%, потребители не пользуются теми объектами, в строительство которых Россети уже вложили миллионы рублей. Сегодня энергетики и власти Республики рассмотрели варианты решения этой проблемы, обсудив все возможные способы по пресечению подобных фактов.

По вопросу задолженности за электроэнергию коммунальных предприятий региональные власти заверили энергетиков в вовлечении муниципалитетов в процесс перевода муниципальных коммунхозов в статус МКП. Пока этот опыт тестируют в Алтайском и Орджоникидзевском районах, и имеются перспективы масштабирования. В завершение встречи глава Хакасии поручил своему заместителю Константину Харисову, курирующему этот блок вопросов, плотно взаимодействовать с компанией «Россети Сибирь» и подготовить ко вторнику график платежей с энергетиками и дорожные карты по созданию единого расчетного центра и переводу предприятий из муниципальных в казенные.

Компания: Россети Сибирь

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