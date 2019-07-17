Специалисты "Россети Волга" провели диагностику кабельно-воздушных линий в Самаре

Надежность обеспечения электроэнергией системы водоснабжения и городского электротранспорта, регионального филиала протезно-ортопедического предприятия, стадиона «Самара Арена», территориальных сетевых организаций и промышленных предприятий проверили специалисты «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»).

С этой целью персонал компании выполнил диагностику кабельных участков кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ) 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена Московская-1, Московская-4 и Семейкино-2. Полученные результаты показали их соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Диагностика проводилась с использованием мобильной лаборатории OWTS HV 150. Используемое оборудование позволяет контролировать высокочастотные разряды электрического тока, возникающие в изоляции кабелей, используемых в линиях электропередачи среднего и высокого классов напряжения в процессе эксплуатации. Применяемая технология позволяет энергетикам выявить на ранней стадии дефекты в изоляции, спрогнозировать время безаварийной работы кабельных линий, вовремя организовать техническое обслуживание и произвести плановый ремонт.

«Россети Волга» одной из первых в России приступила к эксплуатации кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена и диагностике методом высокочастотного разряда. Регулярно осуществляя мониторинг энергетических объектов в филиалах «Саратовские сети», «Самарские сети», «Пензаэнерго» и «Мордовэнерго», энергетики накопили необходимый опыт для достижения точных результатов.