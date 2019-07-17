 
Подписаться на новости
Модернизация

Специалисты "Россети Волга" провели диагностику кабельно-воздушных линий в Самаре

Специалисты Россети Волга провели диагностику кабельно-воздушных линий в Самаре

19 июля 2019, 10:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

128 просмотров

Надежность обеспечения электроэнергией системы водоснабжения и городского электротранспорта, регионального филиала протезно-ортопедического предприятия, стадиона «Самара Арена», территориальных сетевых организаций и промышленных предприятий проверили специалисты «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»).

С этой целью персонал компании выполнил диагностику кабельных участков кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ) 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена Московская-1, Московская-4 и Семейкино-2. Полученные результаты показали их соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Диагностика проводилась с использованием мобильной лаборатории OWTS HV 150. Используемое оборудование позволяет контролировать высокочастотные разряды электрического тока, возникающие в изоляции кабелей, используемых в линиях электропередачи среднего и высокого классов напряжения в процессе эксплуатации. Применяемая технология позволяет энергетикам выявить на ранней стадии дефекты в изоляции, спрогнозировать время безаварийной работы кабельных линий, вовремя организовать техническое обслуживание и произвести плановый ремонт.

«Россети Волга» одной из первых в России приступила к эксплуатации кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена и диагностике методом высокочастотного разряда. Регулярно осуществляя мониторинг энергетических объектов в филиалах «Саратовские сети», «Самарские сети», «Пензаэнерго» и «Мордовэнерго», энергетики накопили необходимый опыт для достижения точных результатов.

Компания: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Калининская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть и работает на номинальной мощности
Увеличена в 1,5 раза мощность подстанции, обеспечивающей электроснабжение Таманского полуострова
В этом году специалисты
Артем Пидник и глава Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие электросетевого комплекса региона
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно