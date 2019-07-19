Чувашские энергетики отремонтировали свыше 800 км линий электропередачи

За I полугодие текущего года энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Чувашэнерго» отремонтировали 584 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 220 км ВЛ 35-110 кВ, 308 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, провели ремонт 20 подстанций 110/35/6-10 кВ. На подстанциях 35-110 кВ отремонтированы 162 выключателя 6-110 кВ, 46 отделителей и короткозамыкателей, 92 разъединителя, заменено 209 опорно-стержневых изоляторов. Помимо этого, выполнена расчистка и расширение трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади 253,1 га.

Всего в 2019 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 1 871 км линий электропередачи всех классов напряжения, 537 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 34 подстанций 35-110 кВ. Также предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади 535 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в работе электрооборудования.