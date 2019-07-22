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Производство

Объем поставок электроэнергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян превысил 28,7 млрд киловатт-часов

Объем поставок электроэнергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян превысил 28,7 млрд киловатт-часов

22 июля 2019, 14:40
Рубрика: Производство
Метки: КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По состоянию на 30 июня текущего года, отделение Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭКК) провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) закупило из России 1,295 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года и 28,726 млрд киловатт-часов за последние 27 лет.

Провинция Хэйлунцзян расположена на северо-востоке Китая и граничит с Дальним Востоком России. В июле 1992 года первая трансграничная линия электропередачи /ЛЭП/ между Китаем и Россией -- ЛЭП 110 кВ "подстанция Благовещенская - подстанция Хэйхэ" -- была сдана в официальную эксплуатацию. В 2012 году ГЭКК и российская "Восточная энергетическая компания" подписали контракт на поставки электроэнергии сроком на 25 лет, согласно которому к 2037 году Россия экспортирует в Китай 100 млрд киловатт-часов электроэнергии.

В 2016 году ГЭКК и "Россети" подписали Акционерное соглашение о создании совместного предприятия для реконструкции инфраструктуры электросетевого комплекса и строительства новых энергообъектов в России, а также в перспективе на территории других государств. Таким образом, направления электроэнергетического сотрудничества между двумя странами расширились от купли-продажи до строительства и инвестиций.

С начала этого года, особенно после проведения Китайско-российского энергетического бизнес-форума, энергетическое сотрудничество между двумя странами становится все более тесным.

В хэйлунцзянском отделении ГЭКК считают, что закупка электроэнергии из России позволяет улучшить эффективность использования избыточных энергоресурсов на Дальнем Востоке, а также обеспечить достаточный и стабильный источник чистой электроэнергии для северо-восточных районов Китая, в частности, пограничного района Хэйхэ.

Синьхуа

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