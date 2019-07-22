Сотрудники Россети Сибирь оперативно устраняют технологическое нарушение на линии электропередачи в Тыве

Электроснабжение потребителей трех населенных пунктов Элегест, Усть-Элекест и поселка Хову-Аксы Республики Тыва прервалось сегодня в 14 часов по местному времени. Сотрудники компании Россети Сибирь в Тыве отреагировали оперативно: на поиск места повреждения и устранение причины отключения были направлены сразу три бригады.

Жители сел Сарыг-Сепа, Бурен-Бай-Хаака, Балгазына, Бай-Хаака, Эрзина, Самагалтая, Оо-Шина отключения электроэнергии практически не почувствовали. Спустя 15 минут после технологического нарушения энергетики перевели электроснабжение этих населенных пунктов на резервную схему электропитания.

Прохождение грозового фронта, сопровождавшегося ливнем и сильными порывами ветра, вызвало многочисленные сбои электроснабжения по районам Республики. Во время неблагоприятных погодных условий в минувшие выходные дни молния ударила в траверсу, расположенную на опоре ЛЭП 110 кВт, в результате чего произошло ее расщепление. Спустя два дня после случившегося произошло однофазное короткое замыкание, которое и привело к технологическому нарушению.

Для определения места повреждения тувинские энергетики обследовали 10 километров линии электропередачи Сукпак – Кирпичный завод и детально проверили две подстанции 110 кВ. Место технологического нарушения было обнаружено в районе села Сукпак в 10 км от Кызыла.

Слаженные оперативные действия технического персонала позволили ситуации разрешиться в ближайшее время. К восстановительным работам привлечены 3 бригады, это 12 человек и 5 единиц техники. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в кратчайшее время.