Строительство "Северомуйского тоннеля-2" на БАМе продолжится при помощи инвестконсультанта

Компания Infraоne будет инвестиционным консультантом проекта по строительству второй очереди Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании "Северомуйский тоннель-2", учрежденной группой "Сибантрацит".

Ранее сообщалось, что "Сибантрацит" обратилась к руководству страны с предложением реализовать проект по строительству второго Северомуйского тоннеля. Управление строительством объекта осуществляет УК "Востокуголь". Объем инвестиций - 60 млрд рублей.

"Компания <...> "Северомуйский тоннель-2" подписала с группой Infraоne договор о привлечении ее в качестве инвестиционного консультанта реализации проекта строительства второй очереди Северомуйского тоннеля", - говорится в сообщении.

Основной задачей Infraоne станет инвестиционное структурирование проекта и, в первую очередь, согласование возможных вариантов его реализации c РЖД и властью. Представители инвесткомпании вошли в состав совместной рабочей группы, созданной РЖД. Ее участниками также являются руководители РЖД, группы "Сибантрацит" и угольной компании "Востокуголь".

Строительство тоннеля должно начаться в течение года и занять не более пяти лет, после чего пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т в год.

Второй Северомуйский тоннель

Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года. Свое название он получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. Это самый протяженный железнодорожный тоннель в России (15,3 км). Его ввод в эксплуатацию позволил запустить безостановочное движение тяжеловесных грузовых поездов по БАМу. До его открытия такие составы приходилось расцеплять и перемещать в обход частями.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе. Тоннель, по данным РЖД, пропускает 16 пар поездов сутки. Также действует и Северомуйский обход, по которому разрешают двигаться лишь порожним составам. Белозеров заявлял, что строительство второго Северомуйского тоннеля позволит увеличить провозную способность на участке Байкало-Амурской магистрали с 16 млн до 100 млн т грузов.

ТАСС