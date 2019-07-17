В 2019 году Тулэнерго направит на экологическую безопасность более 4 млн. рублей

По итогам 2-го квартала текущего года энергетики «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» выполнили все плановые мероприятия по обеспечению экологической безопасности производственной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Заключены договоры на транспортировку, обезвреживание, переработку, утилизацию и захоронение всех отходов производства и потребления со специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение указанных работ. Все твердые коммунальные отходы вывозятся для захоронения на объекты Тульской области, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Регулярно осуществляется производственный экологический контроль. Проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, которая включает в себя сбор информации и систематизацию сведений о распределении источников выбросов, определяется их качественный и количественный состав.

При реконструкции и строительстве линий электропередачи 0,4 - 35 кВ энергетики используют самонесущий изолированный провод (СИП). За 2 квартала 2019 года произведена замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 – 144 км и ВЛ 6-10 кВ – 55 км, позволяющая исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки просеки.

Одним из важнейших мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности является недопущение разливов нефтепродуктов на почву, в поверхностные и подземные воды, а также уменьшение общего количества масла путем замены маслонаполненного оборудования. В связи с этим с начала года произведена замена 6 маслонаполненных вводов на вводы с твердой RIP-изоляцией, что позволило снизить объем масла в оборудовании на 0,27 тонн. Кроме того, планируются работы по изоляции шин для обеспечения безопасности птиц.

Напомним, что в «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности и развитию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001.