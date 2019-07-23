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Инвестиции (проекты)

"Лукойл" создаст площадку для производства пропилена на Нижегородском НПЗ

Лукойл создаст площадку для производства пропилена на Нижегородском НПЗ

23 июля 2019, 16:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛУКОЙЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Нефтяная компания "Лукойл" приняла инвестиционное решение о создании площадки по производству пропилена на Нижегородском НПЗ. Об этом сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Уже принято инвестиционное решение о строительстве пропилена ориентировочно на 500 тыс. т. У нас собственное сырье, в том числе это будет рассчитано на экспорт", - сказал он.

Нижегородский НПЗ - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля, расположенный в Нижегородской области. Мощность завода - 17 млн т в год, за 9 месяцев 2017 года выход светлых нефтепродуктов составил 64%, глубина переработки - 77%.

ТАСС

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