"Лукойл" создаст площадку для производства пропилена на Нижегородском НПЗ

Нефтяная компания "Лукойл" приняла инвестиционное решение о создании площадки по производству пропилена на Нижегородском НПЗ. Об этом сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Уже принято инвестиционное решение о строительстве пропилена ориентировочно на 500 тыс. т. У нас собственное сырье, в том числе это будет рассчитано на экспорт", - сказал он.

Нижегородский НПЗ - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля, расположенный в Нижегородской области. Мощность завода - 17 млн т в год, за 9 месяцев 2017 года выход светлых нефтепродуктов составил 64%, глубина переработки - 77%.

ТАСС