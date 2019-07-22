Системный оператор прогнозирует рост потребления мощности в ОЭС Юга в осенне-зимний период – сообщил руководитель ОДУ Юга на заседании Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

22 июля в Элисте под руководством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020 г. в Южном Федеральном округе. В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, руководители электроэнергетических компаний и региональных органов власти.

Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) Максим Бабин выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга) в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) и ходе подготовки региональных энергосистем к прохождению ОЗП.

По состоянию на 22.07.2019 по оперативным данным электропотребление ОЭС Юга нарастающим итогом с начала 2019 года находится на уровне 2018 года. При этом, по прогнозу Системного оператора объем потребления электроэнергии в ОЗП 2019/2020 года может превысить на 4,2 % потребление в прошлом ОЗП и достичь уровня 56,9 млрд. кВт·ч. Прогнозируется также увеличение максимального уровня потребления мощности до 16928 МВт.

Максим Бабин сообщил, что с начала 2019 года в ОЭС Юга введена в работу новая трансформаторная мощность в энергосистеме Краснодарского края на подстанциях 220 кВ Вышестеблиевская (125 МВА) и Брюховецкая (125 МВА). В энергосистеме Волгоградской области введен в работу уникальный электросетевой объект – фазоповоротный трансформатор на Волжской ГЭС. В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь закончены проекты по строительству и вводу в работу ПГУ-1 Балаклавской ТЭС установленной мощностью 251 МВт и ПГУ-2 Таврической ТЭС установленной мощностью 245 МВт. В энергосистеме Астраханской области продолжают вводится солнечные электростанции, так в 2019 году введено 90 МВт солнечной генерации на площадках солнечных электростанций Ахтубинская, Элиста Северная и Михайловская. Планы по строительству в регионе возобновляемой генерации еще далеки от завершения, подчеркнул Максим Бабин.

Руководитель ОДУ Юга отметил, что по поручению Минэнерго РФ в АО «СО ЕЭС» была разработана программа и совместно с энергокомпаниями региона проведены натурные испытания работы энергосистемы Крыма в изолированном режиме. По результатам испытаний подтверждена готовность к работе в автоматическом режиме регулирования частоты генерирующего оборудования Балаклавской и Таврической ТЭС. С проведением испытаний в 2019 году завершена реализация основных мероприятий по интеграции энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в ЕЭС России, сообщил он. Однако реализация мероприятий по развитию энергосистемы Крыма, определенных Схемой и программой развития ЕЭС России 2016–2025 гг. продолжается. Необходимо в кратчайший срок обеспечить реализацию титула по строительству ВЛ 220 кВ Джанкой–Титан, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей в северо-западном районе Республики Крым.

В завершении доклада Максим Бабин отметил, что по состоянию на 22 июля текущего года диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» на территории Южного Федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в ОЗП 2019/2020 г.