Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Энел Россия" одобрило продажу Рефтинской ГРЭС

Сегодня ПАО «Энел Россия» опубликовало результаты внеочередного общего собрания акционеров, которое прошло днем ранее в заочной форме. В собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 30 275 939 897 или 85,59% от общего числа голосующих акций. Единственный вопрос повестки дня - одобрение крупной сделки по продаже угольной электростанции Рефтинской ГРЭС, где ПАО «Энел Россия» выступает в качестве продавца, а АО «Кузбассэнерго», дочерняя компании ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), в качестве покупателя. 27 587 661 416 или 91,12% от принявших участие в голосовании акционеров одобрили цену сделки, которая составляет не менее 21 млрд рублей без НДС и предполагает возможность корректировок на величину до 5%.

В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей. Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже, подписанного 20 июня 2019 г., при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Сверх указанной выше суммы сделки в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.

Рефтинская ГРЭС, электростанция Энел Россия установленной мощностью 3800 МВт, является самой крупной угольной электростанцией в России и располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

АО “Кузбассэнерго” является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час, общая протяженность тепловых сетей - 9 624 км. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.