Госдума приняла закон о корректировке демпфера на топливо

Госдума приняла в третьем чтении закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин. Документ внесла группа депутатов - членов комитета Госдумы по бюджету и налогам во главе с председателем комитета Андреем Макаровым.

Ранее данные поправки были внесены в Госдуму правительством ко второму чтению законопроекта о редких металлах, однако документ отправили на доработку из-за нарушения процедуры.

Демпфирующий механизм позволяет правительству частично возместить нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних. Закон за счет корректировки демпфера повысит размер такой компенсации в первом полугодии 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива. Также устанавливается дополнительный демпфер в размере 2 тыс. рублей на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе по перечню, утверждаемому правительством РФ.

Компенсация авиакомпаниям части расходов на топливо

Документ также предусматривает введение механизма поддержки авиаперевозчиков, что необходимо из-за сильного роста стоимости авиакеросина в последние годы. Правительство вводит возвратный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний. Закон предусматривает предоставление обратного акциза авиакомпаниям только в том случае, если конъюнктура мирового рынка будет приводить к увеличению цен на внутреннем.

Компенсация выпадающих доходов бюджета

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается, в частности, за счет отнесения с 1 апреля 2020 года всех темных нефтепродуктов (включая мазут и судовое топливо) к средним дистиллятам. Кроме того, с 1 октября по 31 декабря 2019 года увеличат на 150 рублей на тонну действующую фиксированную надбавку к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года признаются подакцизными и относятся к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, которые в настоящее время не признаются подакцизными товарами, в том числе мазут.

Про "ДОМ.РФ"

Закон также исключает из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль доходы и расходы "ДОМ.РФ", возникающие при осуществлении им функций в соответствии с законом "О содействии развитию жилищного строительства".

"Это позволит высвободить дополнительные финансовые ресурсы для финансирования его деятельности по содействию проведению государственной жилищной политики и развитию жилищной сферы. Кроме того, увеличение в связи с этим чистой прибыли впоследствии приведет к увеличению размера выплачиваемых дивидендов в федеральный бюджет", - говорится в пояснительной записке к документу.

ТАСС