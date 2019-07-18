РЖД внедрят в регионах инновационные разработки "Сколково"

Руководители железных дорог – филиалов ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и члены правления холдинга обсудили внедрение разработок сколковских стартапов в ходе визита в Инновационный центр «Сколково».

Во время встречи руководители железных дорог обсудили результаты пилотных проектов и познакомились с новыми стартапами – участниками «Сколково». Часть инновационных разработок была создана специально для РЖД. Представители стартапов и руководители РЖД рассмотрели опыт применения высокомощных накопителей для локомотивов и рекуперации «НЦ АИТ» и «ТЭЭМП», отечественных проводов для высокоскоростных железных дорог «Метсбыт», системы анализа энергоэффективности вокзалов «Вайдтрэк», «Термосенсор» для предотвращения пожаров, цифровые измерительные системы «Норгау Лабс», используемые путейцами.



В ходе визита гости осмотрели Многофункциональный мультимодальный транспортный узел (ММТУ), запущенный силами РЖД и инвесторов в мае 2019 года. Он позволил сократить время в пути между ИЦ «Сколково» и центром Москвы до 17 минут.



Руководителям РЖД показали жилые кварталы «Сколково», Международную гимназию, Сколковский институт науки и технологий, строящиеся и действующие здания отраслевых партнеров. Сотрудники Кластера энергоэффективных технологий Фонда рассказали гостям о проекте «Сколково» и продемонстрировали, как организована работа стартапов, как живут и работают в Инновационном центре.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «В настоящее время РЖД выстраивают сотрудничество со стартапами «Сколково». Они применяют их новаторские разработки для решения различных вопросов. Фонд “Сколково” на регулярной основе делится с РЖД опытом в работе с инновационными предложениями».

Особое внимание руководителей региональных дорог РЖД привлекли центры коллективного пользования в Технопарке «Сколково», где стартапы могут воспользоваться услугами лабораторий 3D-печати, промышленного дизайна, проектирования источников питания и др. Подобные сервисы будут востребованы и в региональных инновационных центрах, в работе которых заинтересованы руководители филиалов РЖД.