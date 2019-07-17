Тамбовэнерго модернизирует системы учета в соответствии с концепцией цифровой трансформации

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» продолжает работы по модернизации систем энергоучета. В 2019 году планируется модернизация технического учета на 286 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ в соответствии с концепцией цифровой трансформации электросетевого комплекса. Кроме того, парк приборов учета будет обновлен на 16 подстанциях 35-110 кВ.

Использование современных устройств позволяет в непрерывном режиме осуществлять контроль и учет электроэнергии. Передача сведений с интеллектуальных приборов учета осуществляется по беспроводным каналам связи. Все это позволяет существенно повысить качество работы по выявлению очагов сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительной сети.

«Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования способствует снижению потерь, повышению эффективности работы электросетевого комплекса, а также качества и надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области», - отметил заместитель директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.