В Бийске Алтайского края продолжается установка архитектурного освещения на исторических зданиях

В ближайшее время в Бийске планируют включить архитектурную подсветку объекта культурного наследия регионального значения – Дома Васеневых.

Работу по подсветке исторических зданий Бийска выполняют по муниципальному заказу с конца 2018 года. За это время освещение установили на двух памятниках начала XX века: музее Чуйского тракта – объекте культурного наследия «Дом Варвинских» и бийском драматическом театре «Народный дом».

Для освещения исторических зданий применяют особые светодиодные светильники со сложной оптической системой, фокусирующей свет под разными углами. Помимо решения эстетических задач, такая работа поможет дополнительно осветить исторический центр Бийска в ночное время.

«Организация архитектурного освещения фасада исторических зданий – это отличная возможность сделать более заметным силуэт объекта и подчеркнуть его индивидуальность в темное время суток. Красивая, выразительная подсветка, без сомнения, обращает внимание и выделяет здание из общего числа строений», - сообщили в Алтайохранкультуре.

В сентябре жители и гости города Бийска смогут оценить обновление Дома Васеневых.