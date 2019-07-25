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Александр Новак встретился с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым

Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. В ходе встречи главы ведомств обсудили ряд ключевых вопросов развития арктических регионов с фокусом на систему преференций. По поручению Президента России от марта 2019 года в настоящий момент идет разработка соответствующего законопроекта, касающегося преференций для проектов в Арктической зоне РФ.

“Арктика обладает большим ресурсным потенциалом, для раскрытия которого нам необходимо разработать эффективную систему стимулов и регулирования”, - отметил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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