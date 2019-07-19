ГосДума приняла в решающем чтении законопроект, который обеспечит условия для масштабной модернизации и цифровизации электросетевого комплекса, и позволит не перекладывать эти расходы на них на плечи конечных потребителей

Законопроект, принятый 24 июля во втором, решающем чтении, предусматривается переход с 1 января 2023 года к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком действия на пять-десять лет. При этом устанавливается контроль со стороны ФАС России за соблюдением минимальных и максимальных уровней тарифов со стороны региональных органов регулирования. Также документом закрепляется правовой статус регуляторных соглашений. Данные решение приняты во исполнение поручения Президента РФ по итогам Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 18 декабря 2018г.

Как пояснил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, с вступлением в силу данного закона, появится возможность направлять все средства, которые будут сэкономлены в электросетевом комплексе за счет повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности (а именно это даст долгосрочное и предсказуемое тарифообразование) направлять на модернизацию системы. При этом общий рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей будет происходить по схеме «инфляция минус».

« Другими словами, принятие закона позволит провести модернизацию и цифровизацию электросетевого комплекса, включая создание системы интеллектуального учета электроэнергии, за счет повышения внутренней эффективности самого сетевого комплекса, без перекладывания расходов на плечи конечного потребителя», - заявил Павел Завальный.

25 июля, на последнем в весенней сессии пленарном заседании ГосДумы, законопроект должен быть принят в окончательном третьем чтении.