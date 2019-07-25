Госдума ограничила возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Документ разработан ФАС и инициирован правительством РФ, он вносит поправки в закон "Об электроэнергетике".

Действующим законодательством установлено, что решение о превышении предельных уровней цен (тарифов), если оно обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России, отмечают в кабмине.

Принятый закон исключает право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные предельные максимальный и (или) минимальный уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с ФАС России. Если регулирующий орган субъекта РФ не принимает решения об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии либо устанавливает такие тарифы вне рамок предельных максимального и (или) минимального уровней тарифов без соответствующего согласования с ФАС, применяются предельные минимальные уровни тарифов.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению документа был уточнен порядок госрегулирования цен (тарифов) в электроэнергетике. Устанавливается, что госрегулирование тарифов в электроэнергетике на срок не менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций или на основе соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.

Аналогичный порядок госрегулирования тарифов предусматривается для услуг по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, устанавливается порядок заключения соответствующих соглашений. Из числа долгосрочных параметров госрегулирования тарифов в электроэнергетике исключается динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров (услуг).

С 1 января 2023 г. будет происходить переход к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен (тарифов) на такие услуги со сроком действия не менее чем пять лет.

ТАСС