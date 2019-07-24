Игорь Маковский: Мы уделяем первоочередное внимание обеспечению новой мощностью предприятий АПК

Тамбовский филиал компании «Россети Центр» выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям нового, современного производственного комплекса Сабуровского комбината хлебопродуктов. Объем мощности, который планирует потреблять производственный комплекс, составляет около 1,2 МВт.

Для подключения нового производственного комплекса «Россети Центр» выполнила реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10 кВ «Самбуровская», во время которой специалисты компании произвели замену трансформатора тока и электромеханического реле на более современные аналоги.

Повышение доступности энергетической инфраструктуры – важная задача, стоящая перед энергетиками «Россети Центра». От доступности присоединения к электросетям зависят деловая активность и бизнес-климат. Благодаря запуску новых производств создаются новые рабочие места, повышается благосостояние населения, улучшается социально-экономическое положение региона.

«Понимая важность поставленных руководством страны задач по импортозамещению сельскохозяйственной продукции, энергетики «Россети Центра» в приоритетном порядке обеспечивают надежное энергоснабжение новых производственных площадок отечественных сельхозпредприятий», – подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр», управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

За последние несколько лет реализация руководством «Россети Центра» мероприятий по повышению доступности технологического присоединения дала ощутимые результаты. Только в Тамбовской области компания обеспечила выдачу мощности крупным предприятиям, таким как животноводческий комплекс по производству молока в Уваровском районе, комплекс по переработке и хранению картофеля в Моршанском районе, птицефабрика «Иловайская» в Первомайском районе, рыбоводческий комплекс закрытого типа по разведению ценных пород в Тамбовском районе.

Сабуровский комбинат хлебопродуктов – крупнейшее предприятие на территории Тамбовской области. По достижении проектной мощности предприятие будет принимать на переработку более 30% всего выращиваемого зерна в регионе. Продукция предприятия соответствует мировым стандартам качества и поставляется во многие регионы России.