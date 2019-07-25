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Законотворчество (постановления)

Кабмин рассмотрит поправки в закон, предотвращающие сбои в энергосистеме

Кабмин рассмотрит поправки в закон, предотвращающие сбои в энергосистеме

25 июля 2019, 17:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Правительство РФ планирует одобрить предложения по корректировке закона об электроэнергетике, призванные предотвратить сбое при выводе из эксплуатации устаревших энергоблоков и электростанций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Электроэнергетика наша по праву считается одной из самых надежных в мире. И, конечно, должна таковой оставаться и в период модернизации, когда меняется оборудование. В период 2019-2024 годов запланирован вывод из эксплуатации около 10 гигаватт устаревших мощностей", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, по сравнению с общей установленной мощностью этот объем, выводимый из эксплуатации, является небольшим.

"Но, тем не менее, такие шаги надо делать аккуратно, чтобы не было сбоев. Для этого мы изменяем закон об электроэнергетике", - добавил он.

Как заявил Медведев, теперь собственник в случае, если объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго.

"Туда же поступит и рекомендация Системного оператора и уже министерство будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции", - сказал премьер-министр.

ТАСС

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