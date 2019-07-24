Компания "Россети Северный Кавказ" электрифицирует новостройки в Ингушетии

В с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия завершено строительство воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которая решит проблему с перепадами напряжения и аварийными отключениями в сетях на улице Лермонтова. Новая ЛЭП – итог обращения жителей к директору филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Адаму Цечоеву.

Причина низкого качества электроснабжения на участке для республики типична – улица расположена в неэлектрифицированном районе новостроек. Прокладка здесь линий электропередачи относится к компетенции городских и районных органов власти. Соответственно, у сетевой компании отсутствовали основания для строительства энергообъектов.

«Старую линию мы строили самостоятельно еще в 1995 году. Жить ведь как–то нужно было. Использовали самые дешевые и доступные материалы: деревянные подпорки и алюминиевые провода. Первые несколько лет было терпимо, а потом напряжение резко просело – улица разрослась, число электроприборов у населения увеличилось. Кроме того, вся конструкция пришла в негодность и практически лежала на земле. Мы боялись детей выпускать, – рассказывает житель улицы Батыр Костоев. – В администрацию обращались. Нам ответили, что нет средств. Решили попытать счастья у энергетиков».

И энергетики откликнулись. На первом этапе сотрудники Малгобекских районных электрических сетей построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 1,7 км. Следующим шагом стало установка нового трансформатора мощностью 400 кВА и строительство отпаечной линии 6 кВ. В общей сложности оперативно–ремонтная бригада установила порядка 40 железобетонных опор и смонтировала 2,3 км самонесущего изолированного провода.

«Все мероприятия – от этапа согласования проекта до строительства ЛЭП – выполнены быстро и качественно. Я практически все время был на участке. Очень порадовала высокая организация труда и добросовестное исполнение служебных обязанностей специалистами компании «Россети Северный Кавказ», – отметил глава администрации с.п. Нижние Ачалуки Юсуп Костоев.

Весь объем работ выполнен хозяйственным способом для снижения уровня затрат. Новая линия обеспечит бесперебойное электроснабжение участка, снимет существующие ограничения по технологическому присоединению новоселов, обеспечит резерв мощности на перспективу.