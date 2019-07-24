Компания из Абу-Даби (ОАЭ) планирует участвовать в разработке проектов сооружения ВИЭ-генерации мощностью 500 МВт в Армении

Abu Dhabi Future Energy Company, также известная как компания Masdar* , подписала меморандум о взаимопонимании с Фондом национальных интересов Армении (Armenian National Interests Fund, ANIF) о сотрудничестве в разработке проектов строительства ВИЭ-генерации суммарной мощностью 500 МВт, включая СЭС (200 МВт), ВЭС (200 МВт) и плавучие СЭС (100 МВт).

Экономический рост в Армении способствовал росту потребления электроэнергии, которое с 2010 по 2017 гг. выросло на 19%. На конец 2017 г. доля ГЭС составила 29% в общем объеме генерирующих мощностей, но доля других видов генерации на базе ВИЭ все еще незначительна (менее 1%). Так, на конец 2018 г. в стране было только 20 МВт солнечной и 5 МВт ветровой генерации. По программе расширения использования ВИЭ в Армении – Scaling Up Renewable Energy Program for Armenia (SREP Armenia), принятой в 2014 г., в стране планируется довести долю использования ВИЭ в электроэнергетике до 21% к 2020 г. и до 26% к 2025 г. за счет доведения мощности ВИЭ-генерации до 677 МВт к 2025 г. При этом установленная мощность малых ГЭС должна составить 397 МВт; ВЭС – 100 МВт, геотермальной генерации – 100 МВт и СЭС – 80 МВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Компания Masdar осуществляет прямые инвестиции: в энергетику и коммунальное хозяйство, в акционерный и венчурный капитал в энергетическом секторе, в изготовление оборудования и производство энергии СЭС, а также предоставляет консультационные услуги и готовые решения в сфере ВИЭ-энергетики.