Курскэнерго инвестирует более 750 млн рублей в надежность энергосистемы Курской области

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги инвестиционной программы за первое полугодие. С начала года капитальные вложения составили – 98 млн рублей. На техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов было направлено 21 млн рублей, на строительство новых объектов 77 млн рублей.

Значительные средства инвестпрограммы направлены на строительство сетевой инфраструктуры в рамках технологического присоединения (ТП) энергопринимающих устройств потребителей. Так по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию более 35 километров линий электропередачи разного уровня напряжения. В числе наиболее крупных проектов строительство воздушной линии (ВЛ) 10кВ подстанции (ПС) 35/10кВ «Молотычи» для технологического присоединения объекта агропромышленного комплекса ООО «Мираторг-Курск». Всего общая мощность реконструированных и построенных энергообъектов в интересах потребителей с начала текущего года составила 2,2 МВА.

Приоритетным направлением инвестиционной программы филиала является реализация мероприятий цифровой трансформации, в частности, создание Единого центра управления сетями (ЕЦУС), который позволит оперативному персоналу в режиме онлайн отслеживать состояние электросетевых объектов, удаленно координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад, анализировать параметры качества электроэнергии. В настоящее время заключен договор с подрядной организацией по вводу в эксплуатацию здания ЕЦУС, выполняется благоустройство территории, идет реконструкция внутренних помещений. Всего на проектно-изыскательные работы по созданию ЕЦУС Курскэнерго планирует направить 43 млн рублей.

В текущем году объем капитальных вложений в реализацию инвестиционной программы Курскэнерго составит порядка 750 млн рублей. Успешная реализация мероприятий инвестиционной программы филиала позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также дает возможность значительно сократить время ликвидации технологических нарушений.