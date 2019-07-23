Master Builders Solutions представил серию битумно-полимерной гидроизоляции нового поколения

Составы обладают всеми преимуществами битумных материалов, имеют высокое содержание полимеров и позволяют за счет водной основы работать в замкнутых пространствах и на влажных основаниях.

25 июля подразделение строительной химии Master Builders Solutions концерна BASF представило в России линейку готовых к применению экологичных битумно-полимерных мастик нового поколения. В отличие от традиционной битумной гидроизоляции, эмульсии серии MasterSeal имеют водную основу, что позволяет вести работы в замкнутых помещениях и наносить гидроизоляцию холодным способом на влажное основание. Линейка включает три материала для различных областей применения.

Благодаря эластичности от 300 до 1000 % полимерно-битумные мастики MasterSeal образуют на гидроизолируемой поверхности герметичную мембрану толщиной 2–5 мм с длительным сроком службы, устойчивую к воздействию агрессивных подземных вод.

Эмульсия MasterSeal 612, создающая защиту от безнапорной и капиллярной влаги, предназначена для использования внутри и снаружи помещений, в том числе для гидроизоляции влажных зон, террас и небольших фундаментов. Состав на водной основе не содержит растворителей и не выделяет летучие вещества. Сфера его применения широка: от индивидуального домостроения до ремонта жилых и общественных зданий.

MasterSeal 620 аналогичен по своим свойствам, но образует более устойчивый слой. Мастика может быть использована для тех же видов работ, что и MasterSeal 612, но, помимо этого, рассчитана на применение при гидроизоляции фундаментов с периодическим напорным воздействием подземных вод, подпорных стен и резервуаров.

MasterSeal 645 – универсальная двухкомпонентная эмульсия с полимерным наполнителем, обеспечивающая долговременную постоянную защиту от напорной влаги, в том числе заглубленных до 10 м фундаментов, резервуаров, подпорных стен и деформируемых оснований. Время полимеризации нанесенного слоя при температуре 20 °C не превышает двух часов, после чего можно приступать к нанесению следующего слоя или другим видам работ. Состав легко и быстро замешивается и адаптирован как для механизированного, так и для ручного нанесения. Его использование позволяет сократить сметную стоимость и оптимизировать сроки строительных работ.

«Гидроизоляция зданий — одно из наших ключевых направлений. В 1960-х годах наши специалисты модифицировали цементные продукты полимерами, в 1980-х разработали первые двухкомпонентные эластичные мембраны, в 1990-х – высокоэластичные, в настоящее время – однокомпонентные высокоэластичные мембраны. Теперь мы расширяем наше портфолио за счет системы продуктов на битумно-полимерной эмульсионной основе. Таким образом, сейчас мы предлагаем рынку полный спектр гидроизоляционных решений – от двухкомпонентных полимерных до битумных, от бронирующих жестких до высокоэластичных, от противокапиллярных до покрытий, устойчивых к постоянному высокому давлению воды, от напыляемых и обмазочных до рулонных», – комментирует Дмитрий Лупанов, продакт-менеджер направления «Гидроизоляция и защита бетона».

Все три новых продукта доступны для заказа.

О подразделении строительной химии

Подразделение строительной химии концерна BASF под брендом Master Builders Solutions предлагает передовые решения для нового строительства, а также для техобслуживания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта работы в строительной отрасли. Широкий портфель разработок охватывает добавки в бетон и цемент, химические решения для подземного строительства, системы гидроизоляции, герметики, ремонтные и защитные смеси, высококачественные строительные растворы, подливки под оборудование, напольные покрытия, плиточный клей, деформационные швы, а также решения для защиты древесины и др. Численность персонала подразделения строительной химии составляет около 7000 человек. Для того чтобы комплексно (от разработки концепции до практического осуществления проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед нашими заказчиками, мы объединяем компетенции по различным регионам и направлениям деятельности и используем опыт, накопленный в процессе реализации многочисленных строительных проектов по всему миру. Мы опираемся на технологии BASF и на глубокое знание потребностей строительной отрасли в том или ином регионе для разработки решений, способствующих успешному бизнесу заказчиков и продвижению рациональных подходов к строительству.

Производственные площадки и центры продаж подразделения строительной химии расположены более чем в 60 странах мира. Заводы строительной химии уже есть в Подольске, Казани, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Оборот по итогам 2018 года составил около 2,5 млрд евро. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: www.master-builders-solutions.basf.com.

О концерне BASF

BASF создаёт химию в целях устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники группы BASF, общая численность которых составляет около 122 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть основных сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, технологии для покрытий, гигиенические решения и кормовые добавки, решения для сельского хозяйства. По итогам 2018 года объём продаж BASF превысил 63 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Более подробная информация о концерне BASF представлена на сайте: www.basf.com.