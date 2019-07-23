Росэнергоатом займется теплоснабжением поселка Африканда в Мурманской области

Руководством Концерна «Росэнергоатом» принято решение о проработке вариантов передачи Концерну комплекса теплоснабжения поселка Африканда, расположенного в городском округе Полярные Зори Мурманской области.

На первом установочном совещании по данной теме рассмотрены технические аспекты модернизации комплекса теплоснабжения поселка Африканда, в том числе варианты использования твердотопливных и электрокотельных, а также схемы передачи комплекса в собственность Концерна «Росэнергоатом» и его дочернего общества ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». Совещание прошло 23 июля с участием представителей Концерна «Росэнергоатом», правительства Мурманской области, администрации г.Полярные Зори и Кольской АЭС.

«Мы заинтересованы в решении вопросов комфортности жизни сотрудников и населения регионов, где расположены наши станции. И планируем выстроить вектор совместной работы с администрацией Мурманской области, разработав варианты теплоснабжения поселка Африканда, который находится рядом с Кольской АЭС», - отметил во вступлении заместитель генерального директора – директор по сбыту «Росэнергоатома» Александр Хвалько.

«Хочу поблагодарить Концерн «Росэнергоатом» как нашего давнего социально-ответственного партнера за то, что повышение эффективности работы комплекса ЖКХ Африканды находится в повестке дня нашего обсуждения. Правительство Мурманской области совместно с рядом инвесторов реализует проекты по строительству новых котельных в регионе, и сегодняшнее обсуждение этого вопроса очень важно», - отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В заключение совещания Александр Хвалько отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для разработки дорожной карты решения вопроса теплоснабжения поселка и детального бизнес-плана. Эти вопросы будут обсуждаться с правительством Мурманской области в ходе визита делегации «Росэнергоатома» в регион.

Справка

Поселок Африканда расположен в Мурманской области в 16 км от города Полярные Зори (города-спутника Кольской АЭС). Численность населения поселка – около 1750 человек. Ресурсоснабжающей организацией поселка является МУП «Энергия», расположенная в г.Полярные Зори. В Мурманской области прорабатывается проект по созданию горно-обогатительного комбината по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на базе Африкандовского месторождения перовскит-титаномагнетитых руд, с учетом развития которого может быть обеспечен рост населения поселка.

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» – дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом» (доля участия в уставном капитале - 89,3%), основными видами деятельности которого являются производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), водоснабжение и водоотведение в городах-спутниках АЭС. Компании присвоен статус единой теплоснабжающей организации в городах Полярные Зори (Мурманская область), Нововоронеж (Воронежская область) и Удомля (Тверская область). В этих городах, а также в г.Заречный (Свердловская область) компания имеет свои филиалы.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных электростанций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.