Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству скорректировать процедуры и критерии конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации на 2025 и последующие годы

В рамках расширенного заседания комитета Государственной Думы по энергетике прошло обсуждение итогов отбора проектов модернизации тепловой генерации на 2022-2024 года и выработки предложений по возможности корректировки процедуры проведения конкурентного отбора на 2025 и последующие года.

Нужно отметить, что комитет уделял большое внимание теме в ходе подготовки программы модернизации основного оборудования тепловых электростанций на период до 2030 года, стартовавшей после совещания у Президента РФ по вопросам развития электроэнергетики 14 ноября 2017 года. Было проведено несколько круглых столов с участием профильных министерств, производителей и потребителей энергии, экспертных организаций, подготовлены рекомендации в адрес органов исполнительной власти. В ходе дискуссий неоднократно высказывались опасения, что вместо модернизации оборудования по итогам отборов можно получить программу капитальных ремонтов, а критерии эффективности будут заменены критериями дешевизны.

В решении комитета отмечается, что итоги отбора подтвердили прогнозы участников рынка – высокая конкуренция и отбор исходя из критерия минимизации затрат привели к отбору проектов с минимальным набором обязательных мероприятий в отношении наиболее востребованного и экономичного оборудования. Суммарный размер капитальных затрат по итогам отбора намного ниже предельных максимальных значений.

Подавляющее большинство работ и мероприятий по отобранным проектам модернизации генерирующих объектов сведено к проведению средней или неглубокой по объёму модернизации и направлено преимущественно на низкозатратное продление паркового ресурса технологически устаревшего энергооборудования паросилового цикла до 2038-2040 годов.

Подавляющее большинство отобранной мощности в первой ценовой зоне является конденсационной либо тепловой, снабжающей промышленные предприятия. Заявки участников, поданные на проекты с повышением КПД за счет использования когенерации, оказались неконкурентоспособны.

Во второй ценовой зоне большинство проектов реализуются на станциях c комбинированной выработкой либо на конденсационных, находящихся в сложных узлах энергосистемы. Эти проекты соответствуют целям программы модернизации – продление паркового ресурса востребованного оборудования, модернизация которого не окупается в рамках текущих ценовых параметров конкурентного отбора мощности (далее – КОМ).

Принципиальное отличие результатов конкурсного отбора в ценовых зонах в основном объясняется разницей в структуре генерации по зонам и стратегии участников: во второй зоне подавляющая доля генерации, удовлетворяющих отбору, располагается на ТЭЦ. Набор мероприятий, реализуемых по итогам отбора в обеих ценовых зонах, в основном состоит из замены отдельных элементов турбин (первая ценовая зона) и котлов (вторая ценовая зона). Мероприятия по переходу на более эффективный цикл производства электроэнергии не были отобраны, также практически отсутствуют мероприятия по улучшению экологии производства.

Как полагает председатель комитета по энергетике Павел Завальный, если не изменить условия проведения конкурса, то на достижение заявленных при разработке программы целей можно не рассчитывать.

«Наоборот, по ее окончании можно получить не повышение, в понижение надежности и эффективности генерации, поскольку к 2035-40му годам отрасль просто получит еще больший объем теперь уже окончательно технологически устаревшего оборудования. Кроме того, надо понимать, что продление ресурса мощностей, на 10-15 лет, замены отдельных блоков вовсе не снижают риски системных аварий», - считает Завальный.

По мнению комитета, изменения условий отбора должны быть направлены на решение двух задач:

продление паркового ресурса (100 ГВт) с неглубокой модернизацией, заменой оборудования, ограничивающего парковый ресурс по наработке или техническому состоянию. Это возможно сделать в Правилах отбора КОМ с возможным увеличением стоимости таких проектов до 1,35 и расширением обязательного объема работ, в том числе, с требованием замены систем управления, включая цифровизацию указанных систем;

глубокую модернизацию оборудования с полной заменой основных блоков и модулей, включая использования парогазового цикла, с учетом требований улучшения показателей, соответствующих лучшим мировым образцам с учетом возможностей отечественного машиностроения и локализации импортных образцов.

По итогам обсуждения Комитет сформулировал пакет рекомендаций Правительству РФ, в том числе:

ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», предусматривающего совершенствование порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в целях обеспечения возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования без риска снижения надежности энергоснабжения потребителей.

предусмотреть расширение ценового коридора КОМ, в рамках которого конкурируют генерирующие компании, за счет применения повышающего коэффициента до 1,35 к предельным максимальным значениям капитальных затрат всех мероприятий, при отборе проектов модернизации с целью продления ресурса (без существенного изменения мощности и КПД) с одновременным расширением объема обязательных мероприятий, включая замену систем управления.

предусмотреть на КОММОД введение порогового значения КПД для разного уровня устанавливаемой мощности на уровне не ниже 43-46 % для объектов, работающих с использованием паросилового цикла, и не ниже 53-56 % - для объектов с использованием парогазового цикла, ниже которого не рассматривать проекты модернизации:

перенести запланированный уже на ближайшее время отбор на 2025 год на более поздний срок, с тем, чтобы внести в его условия соответствующие изменения.

Также предусмотрен ряд других предложений.