Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству скорректировать процедуры и критерии конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации на 2025 и последующие годы

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
26 июля 2019, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ГО, ГОСДУМА
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках расширенного заседания комитета Государственной Думы по энергетике прошло обсуждение итогов отбора проектов модернизации тепловой генерации на 2022-2024 года и выработки предложений по возможности корректировки процедуры проведения конкурентного отбора на 2025 и последующие года.
Нужно отметить, что комитет уделял большое внимание теме в ходе подготовки программы модернизации основного оборудования тепловых электростанций на период до 2030 года, стартовавшей после совещания у Президента РФ по вопросам развития электроэнергетики 14 ноября 2017 года. Было проведено несколько круглых столов с участием профильных министерств, производителей и потребителей энергии, экспертных организаций, подготовлены рекомендации в адрес органов исполнительной власти. В ходе дискуссий неоднократно высказывались опасения, что вместо модернизации оборудования по итогам отборов можно получить программу капитальных ремонтов, а критерии эффективности будут заменены критериями дешевизны.
В решении комитета отмечается, что итоги отбора подтвердили прогнозы участников рынка – высокая конкуренция и отбор исходя из критерия минимизации затрат привели к отбору проектов с минимальным набором обязательных мероприятий в отношении наиболее востребованного и экономичного оборудования. Суммарный размер капитальных затрат по итогам отбора намного ниже предельных максимальных значений.
Подавляющее большинство работ и мероприятий по отобранным проектам модернизации генерирующих объектов сведено к проведению средней или неглубокой по объёму модернизации и направлено преимущественно на низкозатратное продление паркового ресурса технологически устаревшего энергооборудования паросилового цикла до 2038-2040 годов.
Подавляющее большинство отобранной мощности в первой ценовой зоне является конденсационной либо тепловой, снабжающей промышленные предприятия. Заявки участников, поданные на проекты с повышением КПД за счет использования когенерации, оказались неконкурентоспособны.
Во второй ценовой зоне большинство проектов реализуются на станциях c комбинированной выработкой либо на конденсационных, находящихся в сложных узлах энергосистемы. Эти проекты соответствуют целям программы модернизации – продление паркового ресурса востребованного оборудования, модернизация которого не окупается в рамках текущих ценовых параметров конкурентного отбора мощности (далее – КОМ).
Принципиальное отличие результатов конкурсного отбора в ценовых зонах в основном объясняется разницей в структуре генерации по зонам и стратегии участников: во второй зоне подавляющая доля генерации, удовлетворяющих отбору, располагается на ТЭЦ. Набор мероприятий, реализуемых по итогам отбора в обеих ценовых зонах, в основном состоит из замены отдельных элементов турбин (первая ценовая зона) и котлов (вторая ценовая зона). Мероприятия по переходу на более эффективный цикл производства электроэнергии не были отобраны, также практически отсутствуют мероприятия по улучшению экологии производства.
Как полагает председатель комитета по энергетике Павел Завальный, если не изменить условия проведения конкурса, то на достижение заявленных при разработке программы целей можно не рассчитывать.
«Наоборот, по ее окончании можно получить не повышение, в понижение надежности и эффективности генерации, поскольку к 2035-40му годам отрасль просто получит еще больший объем теперь уже окончательно технологически устаревшего оборудования. Кроме того, надо понимать, что продление ресурса мощностей, на 10-15 лет, замены отдельных блоков вовсе не снижают риски системных аварий», - считает Завальный.
По мнению комитета, изменения условий отбора должны быть направлены на решение двух задач:
По итогам обсуждения Комитет сформулировал пакет рекомендаций Правительству РФ, в том числе:
Также предусмотрен ряд других предложений.