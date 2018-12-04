Осторожно, мошенники!

Уважаемые коллеги, спешим сообщить Вам о мошенниках.



Нам стали поступать запросы касаемо сайта https://www.segmentenergo.kz/ якобы представляющим интересы завода "СегментЭнерго" в Казахстане.



Данный сайт так же как и ООО «Спецстройснабжение» не имеет никакого отношения к нашему предприятию "СегментЭнерго". В настоящий момент отправлено официальное требование к собственнику сайта Долженко Александру Вячеславовичу незамедлительно убрать ложную информацию с сайта.



Убедительная просьба быть внимательным и не сотрудничать с мошенниками.