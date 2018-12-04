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Происшествия

Осторожно, мошенники!

Осторожно, мошенники!

26 июля 2019, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Уважаемые коллеги, спешим сообщить Вам о мошенниках.

Нам стали поступать запросы касаемо сайта https://www.segmentenergo.kz/ якобы представляющим интересы завода  "СегментЭнерго" в Казахстане.

Данный сайт так же как и ООО «Спецстройснабжение» не имеет никакого отношения к нашему предприятию "СегментЭнерго". В настоящий момент отправлено официальное требование к собственнику сайта Долженко Александру Вячеславовичу незамедлительно убрать ложную информацию с сайта.

Убедительная просьба быть внимательным и не сотрудничать с мошенниками.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "СегментЭнерго"

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