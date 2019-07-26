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За рубежом

Суммарная мощность накопителей энергии в США достигнет 2,5 ГВт к 2023 г.

Суммарная мощность накопителей энергии в США достигнет 2,5 ГВт к 2023 г.

26 июля 2019, 13:45
Рубрика: За рубежом
Метки: BESS, США
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным Управления по энергетической информации США – US Energy Information Administration EIA – установленная мощность аккумуляторных систем хранения энергии/накопителей энергии (battery energy storage systems, BESS) мощностью свыше 1 МВт в сетях общего пользования США может достичь 2,5 ГВт к 2023 г.

Установленная мощность BESS с конца 2014 г. выросла более чем в четыре раза (с 214 МВт до 889 МВт в марте 2019 г.), и ожидается, что к концу 2019 г. она достигнет 1 ГВт.

На конец марта 2019 г. чуть менее половины мощности BESS приходилось на штаты Калифорния (231 МВт), Иллинойс (112 МВт) и Техас (94 МВт). Два крупнейших из действующих накопителей энергии – это BESS компании Golden Valley Electric Association на Аляске и BESS компании Vista Energy в Калифорнии мощностью 40 МВт каждая. По состоянию на март 2019 г. планируется строительство накопителей энергии совокупной мощностью более 1,6 ГВт. Таким образом, если действующие накопители энергии не будут выводиться из эксплуатации их совокупная мощность к 2023 г. почти утроится. Наибольший рост мощности накопителей энергии ожидается в 2021 г. – с 1,2 ГВт в начале до 2,4 ГВт к концу года. Из запланированных к реализации проектов самым крупным является BESS Manatee Solar Energy Center мощностью 409 МВт в местечке Пэрриш (Parrish) в штате Флорида, за ним следует проект BESS Helix Ravenswood мощностью 316 МВт в районе Квинс (Queens) в Нью-Йорке.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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