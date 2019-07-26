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Модернизация

Уже 3,5 миллиарда тонн воды не дошли до Благовещенска благодаря Зейской ГЭС

Уже 3,5 миллиарда тонн воды не дошли до Благовещенска благодаря Зейской ГЭС

26 июля 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ЗЕЙСКАЯ ГЭС, ПАВОДОК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Зейская ГЭС задерживает в своем водохранилище миллиарды тонн воды, защищая жителей Амурской области от паводковой воды Зеи. Станция работает в штатном режиме, в полном объеме выполняя указания Федерального агентства водных ресурсов, водосбросная плотина закрыта. Увеличивать расходы воды через ГЭС в ближайшее время не планируется. Зейское водохранилище может принять еще не менее 12 миллиардов тонн паводковых вод.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зеи и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, в результате быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Зейская ГЭС вносит важный вклад в борьбу с паводком. Максимальная приточность воды в Зейское водохранилище в 2019 году была зафиксирована 23 июля и составила 11 510 м3/с, при этом пропуск воды через ГЭС составил всего 690 м3/с. Всего с 21 июля 2019 года Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 3,5 км3 (или 3,5 миллиарда тонн) паводкового стока. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка. При этом в водохранилище Зейской ГЭС есть свободная емкость в объеме 12 км3, что позволяет станции и дальше эффективно сдерживать паводок.

По состоянию на 8:00 26 июля 2019 года (по местному времени) уровень водохранилища Зейской ГЭС находился на отметке 312,49 м. Отметка, при которой обязателен пропуск воды через водосбросы, составляет 317,5 м. Приток воды в Зейское водохранилище снижается и сейчас составляет 7500 м3/с, расход воды через гидроэлектростанцию – 693 м3/с.

Ранее Зейская ГЭС неоднократно доказывала свою эффективность в борьбе с сильными паводками. Так, в ходе сильнейшего наводнения 2013 года водохранилище станции задержало две трети поступившего в него паводкового стока, что позволило снизить уровень воды в районе Благовещенска примерно на метр. В 2016 году в Зейском водохранилище был полностью аккумулирован максимальный суточный приток за всю историю наблюдений, составивший 16 100 м³/с, при этом через станцию пропускалось всего 726 м³/с.

Паводок проходит и в районе Бурейской ГЭС. Пик паводка наблюдался 25 июля, когда приток воды в водохранилище составил 8735 м³/с. При этом через гидроагрегаты и водосбросы станции пропускалось 5015 м³/с. Таким образом, Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40% паводкового стока, снизив расходы в реке Бурее ниже по течению до безопасных для населенных пунктов значений. По прогнозам метеорологов, приток воды в Бурейское водохранилище будет снижаться.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

Компания: ПАО "РусГидро"

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