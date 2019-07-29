Александр Новак совершил рабочую поездку в Республику Алтай

В рамках рабочей поездки в Республику Алтай Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел совместное с ВРИО главы Республики Алтай Олегом Хорохординым, а также с представителями Министерства строительства и ЖКХ заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

Александр Новак напомнил, что территория Сибирского Федерального округа объединяет 8 энергосистем, которые расположены на территории 10 субъектов Российской Федерации.

«Активно развивается электросетевой комплекс. До конца года запланирован ввод более полутора тысяч километров линий электропередачи и около 940 МВА трансформаторной мощности», - сказал Министр энергетики.

По словам Александра Новака, подготовка к зимнему сезону – важнейший период для Минэнерго России и Минстроя России, а также для генерирующих компаний и сетевых организаций.

«В предстоящий ОЗП прогнозируется рост на 2,7% максимального потребления мощности и рост потребления электроэнергии на 2,6%. Выработка электроэнергии прогнозируется с увеличением на 3,6% в основном за счет ГЭС», - подчеркнул Министр энергетики.

Александр Новак отметил, что на особом контроле вопрос о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах.

«Хотел бы также отметить снижение аварийности, которое по электросетевым объектам за 6 месяцев составляет 21%, по генерирующим компаниям снижение составляет 11%», - добавил Министр энергетики.

В завершение своего доклада Александр Новак сообщил, что существенное перевыполнение установленных нормативов фиксируется по запасам топлива.

В ходе рабочей поездки в Республику Алтай Александр Новак провел встречу с ВРИО главы Республики Алтай Олегом Хорохординым, совещание по вопросам состояния и развития энергосетевого хозяйства региона, а также посетил Майминскую солнечную электростанцию.