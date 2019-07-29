Энергетики инвестировали в электросетевой комплекс Первоуральска более 77 млн. рублей

На очередном заседании Первоуральской городской Думы депутаты заслушали информацию об исполнении инвестиционной программы Первоуральского участка РКЭС «Облкоммунэнерго».



С докладом выступил генеральный директор компании Дмитрий Буданов.



Техническое состояние электрических сетей городского округа было оценено Дмитрием Будановым как удовлетворительное. Тем не менее, отметил директор «Облкоммунэнерго», есть незначительный износ, и мероприятия компании направлены на реконструкцию и ремонты сетей и приведение их в надлежащее состояние.

Так, за 2018 год на 23% снизилось количество отключений, по сравнению с 2017 годом. Одновременно увеличилось количество аварий по сетям 6-10 киловольт, это связано с неблагоприятными погодными условиями, шквалистым ветром, 25-27метров в секунду. Из-за состояния кабельных сетей в Первоуральске и больших осадков участились случаи аварийных отключений по кабельным линиям, кроме того большое количество отключений возникало из-за действий сторонних организаций, которые производили раскопки на территории города.



По выполнению обязательств договора аренды, были выполнены проектные работы по нескольким воздушным линиям по ул. 8 Марта в поселке Новоуткинск, в несколько этапов. Также завершили строительно-монтажные работы по линиям электропередач. Всего сделано работ на 4,5 млн. руб. без НДС. Также по жалобам потребителей на качество электроснабжения по ул. 1-я Садовая в поселке Прогресс выполнили реконструкцию линии, которая по плану проведения работ была запланирована на 2021 год.

- Кроме того, еще в 2018 году были запланированы реконструкции четырех кабельных линий на 6 кВ, от ГПП ПНТЗ до РП-5, которые проходят по центру города, - уточнил Дмитрий Буданов. - Но в связи с определенными сложностями мы закончили проектно-изыскательские работы и закончили получение всех согласований, и работы мы выполним в этом году, они уже начаты и ведутся. Это позволит обеспечить надежность электроснабжение отдельных районов города, так как ГПП ПНТЗ – один из питающих центров города.

Всего обязательств в деньгах по договору аренды выполнено на 4 млн. 770 тыс. рублей. Кроме того, по программе ремонтного фонда в 2018 году было выполнено мероприятий на 18 млн. 800 тыс. руб., в том числе, замена провода и кабеля - более 28 км. Ремонт ПРП в количестве 192 штуки.



По инвестпрограмме за 2018 год в Первоуральске мы продолжили работы по реконструкции 16 объектов для улучшения качества и надежности электроснабжения, которые были согласованы в период 2017-2018 гг. За 2018 год всего выполнено работ по реконструкции – на сумму 24 млн. 732 тыс. руб.



Что касается технологического присоединения, Дмитрий Буданов отметил, за 2018 год было закрыто 428 договоров по техприсоединению, было построено и реконструировано более 18 км кабельных линий. Всего было присоединено потребителей, на 33 млн. рублей.



Всего за 2018 год в Первоуральске было проведено мероприятий на общую сумму – 77 млн. 469 тыс. руб.



На 2019 год по инвестиционной программе запланированы работы по реконструкции 178 сетевых объектов на сумму 32,5 млн. рублей. Их перечень большой, три их них будут сделаны в рамках реконструкции объектов электроснабжения в счет арендной платы.



Депутаты единогласно приняли информацию к сведению.

pervo.ru