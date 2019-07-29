Кабельный пейнтбол 2019: первый партнер мероприятия "ЭКО Компаунд Групп"

Участники Кабельного пейнтбола 2018 Одна из площадок пейнтбольного клуба Одна из площадок пейнтбольного клуба Месторасположение клуба

Портал RusCable.Ru вновь собирает самых метких кабельщиков на главное спортивное отраслевое мероприятие года – Кабельный пейнтбол! В пятницу, 23 августа, на полях пейнтбольного клуба «Черная пантера» соберутся десятки представителей ведущих кабельных компаний, для того чтобы сойтись в дружеском соревновании, которое устроит проверку каждого: на меткость, физическую подготовку, слаженность действий в коллективе и чувство юмора. Мы приглашаем всех желающих к участию в этом мероприятии, ведь оно принесет не только хорошее времяпровождение, но и обогатит вас новыми контактами и знакомствами, сплотит дружную кабельную семью.

Прошлогодний опыт первого Кабельного пейнтбола, организованного порталом RusCable.Ru, показал важность этого события для деловых отношений в отрасли. В неформальной, дружественной обстановке встретились сотрудники многочисленных компаний производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов. В пятницу 13-го, на «поле брани» в городе Орел сошлись 4 команды, которые окунулись в азарт игры, веселье и эмоции через край. В специальном материале портала «RusCable объединяет хороших людей. Итоги кабельного «расстрела», мы рассказали о всех событиях, превратностях судьбы и настоящих испытаниях, которые привели каждого из участников мероприятия к главной мысли – что «надо бы все это повторить». Однако, наш рассказ, подробный фоторепортаж и даже видеоклип не смогут передать настоящих ощущений, опасностей и искренних улыбок — всего спектра впечатлений, который получите и вы, присоединившись к Кабельному пейнтболу в этот раз. На мероприятие уже заявлено свыше 50 человек: ожидаются как старые знакомые, у которых можно взять реванш, так и множество новых участников, желающих попробовать себя в боевом амплуа.

В этот раз, площадка мероприятия находится совсем недалеко от Москвы. Профессиональный пейнтбольный клуб «Черная пантера», расположенный в живописном районе деревни Кашино, Ногинского района Московской области, имеет развитую инфраструктуру, шатры, раздевалки, беседки, полевую кухню и даже баню, а также удобный подъезд и парковку, рассчитанную на 200 автомобилей. Игровые поля клуба удовлетворят даже самых искушенных, ведь «Черная пантера» — является тренировочной базой сборной России по пейнтболу. Например, одно поле имеет название «Электросвязь» в честь использования в качестве укрытий больших кабельных барабанов.

Одними из первых, проведение Кабельного пейнтбола 2019 поддержали коллеги из компании «ЭКО Компаунд Групп», выступив партнерами мероприятия. Инновационное научно-производственное предприятие «ЭКО Компаунд Групп» уверенно начало свою деятельность на рынке разработок и производства инженерных пластикатов и компаундов в 2018 году. Под началом высококлассных специалистов отрасли, компания уже сегодня стала широко известна в отраслевых кругах благодаря своему упору на основное направление развития – исследования в области переработки не перерабатываемых вторичных полимеров. За счет развития НИОКР и плотной работы с отраслевыми Министерствами, накуоемкими предприятиями, НИИ, профессионального коллектива – «ЭКО Компаунд Групп» стремительно набирает темпы в достижении лидирующих позиций на рынке полимеров для кабельной, строительной, дорожной, автомобильной и других отраслей. Помимо уникальных и инновационных разработок, компания способна обеспечить выпуск массовой продукции. Производство компании, расположенное в г. Прохладный, имеет крупный парк современного оборудования с общей мощностью выпуска 10 тысяч тонн в год. Линейка пластикатов компании состоит из таких позиций как: изоляционные пластикаты (И40-13А, И40-13, ИТ-105, ИН-М30 и другие), пластикаты для производства оболочки (О-40, ОМ-40, О-50, О-55, ОН-М40 и другие), пластикаты повышенной пожаробезопасности (НГП, серия ПП), специальные пластикаты для изоляции, высокоскоростной экструзии, масло-бензостойкие и многие другие. Тенденция многих компаний производителей полимерной продукции к сближению с потребителями в кабельной промышленности уже отчетливо прослеживается в очередном мероприятии, организуемом порталом RusCable.Ru. Примите участие в неформальной встрече и вы! Как? Сейчас мы об этом расскажем.

Информация о мероприятии:

Кабельный пейнтбол 2019 состоится 23 августа: начало сбора в 12:00, начало игры в 13:00 – без ожидания опаздывающих .

. Адрес проведения пейнтбола: Московская область, Кудиновское шоссе, владение 33 .

. Каждый участник получает полную экипировку, фирменный сувенир от RusCable.Ru, атмосферу азарта и активное противостояние с коллегами «по цеху» в пейнтбольном турнире, доступ к полевой кухне и чаю, культурный отдых в стиле open-air party, возможность знакомства и общения с представителями многочисленных компаний в непринужденной и дружественной обстановке.

Также, специально для компаний, заинтересованных в поддержке мероприятия и более развернутого освещения своего участия в нем, портал RusCable.Ru предлагает партнерскую программу. Компания-партнер Кабельнойго пейнтбола, получит не только 7 зарезервированных мест для участия сотрудников компании в турнире, но и масштабное информационное сопровождение в виде: ролл-апов в зоне мероприятия, публикации новостей о партнерстве и участии, фоторепортаж, публикации в отраслевом еженедельнике RusCable Insider Digest.

Подробнее с условиями участия, информацией о мероприятии вы можете ознакомиться на официальной странице Кабельного пейнтбола. После чего переходите к заполнению формы участника, направляйте ваши контакты и готовьтесь к интересному состязанию!

По срочным вопросам обращайтесь по контактам:

Алена Кулакова

E-mail: a.kulakova@corp.ruscable.ru

Сергей Мичкин

E-mail: s.michkin@corp.ruscable.ru

Тел. (495) 229 33 36

viber/whatsapp/telegram: 8 (999) 003 33 36

Портал RusCable.Ru благодарит всех участников турнира, компанию «ЭКО Компаунд Групп» за поддержку и проявленный интерес. Направляйте ваши анкеты и принимайте участие в Кабельном пейнтболе, дружеской встрече, которую вы забудете еще не скоро, а портал RusCable.Ru не забудет никогда!