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За рубежом

ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач

ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач

30 июля 2019, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, УКРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 149 млн евро национальной энергетической компании "Укрэнерго" на модернизацию системы электропередач. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

"Развитие энергетической сети Украины значительно ускорится после инвестиции ЕБРР в размере до 149 млн евро в сеть электропередачи страны. Эта инвестиция поможет "Укрэнерго" модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями электропередач. Также инвестиция поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствие с Третьим энергопакетом ЕС", - говорится в нем.

Отмечается, что "Укрэнерго" использует эти средства для закупки 26 новых трансформаторов, а также для автоматизации и модернизации 12 высоковольтных подстанций в ключевых точках украинской сети электропередач. Данные средства были выданы под 15-ти летний кредит под государственные гарантии.

Как сообщали Українські Новини, ЕБРР решил выделить 40 млн евро на возобновляемую энергетику Украины. Также ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза

ukranews.com

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