Лабинские энергетики готовят к зиме питающие центры энергорайона

С начала года сотрудники Лабинских электрических сетей (филиал компании «Россети Кубань») подготовили к работе в осенне-зимний период крупные питающие центры, отвечающие за электроснабжение свыше 30 тысяч потребителей и 40 социально значимых объектов в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах края. Это больше половины от общего годового объема ремонта подстанций в филиале.

Завершен ремонт оборудования высоковольтных подстанций «Константиновская», «Беноково», «Губская» и «Воздвиженская» в Курганинском и Мостовском районах. В стадии завершения работы на подстанции «Родниковская», где выполнен большой объем работ по замене разрядников на более современное оборудование – ограничители перенапряжения.

Одновременно энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции «Ярославская», которая является питающим центром для семи тысяч бытовых потребителей, промышленных предприятий и объектов жизнеобеспечения станиц Ярославкая и Махошевская Мостовского района.

В августе на подстанции «Лабинск-1» будет проведена замена защиты от коротких дуговых замыканий на современную микропроцессорную. Это позволит в случае возникновения дуги избежать масштабного повреждения оборудования подстанции и даже пожара.