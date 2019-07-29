"Россети Московский регион" провела вебинар по вопросам техприсоединения к электросетям объектов малого и среднего бизнеса

Сегодня на площадке компании «Россети Московский регион» (бренд МОЭСК) состоялся вебинар, посвященный обсуждению процедуры технологического присоединения потребителей. Мероприятие проводится уже в пятый раз. В этом году в режиме он-лайн его посмотрели более 250 пользователей.

Поговорить о программах поддержки объектов малого и среднего бизнеса в рамках процесса технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям собрались высококвалифицированные эксперты: заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов; начальник отдела по внедрению информационных систем КП «МЭД» ДЖКХ г. Москвы Роман Тихонов; директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Александр Корнеев; и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг «Россети Московский регион» Андрей Миляков; вице-президент общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Михаил Колесников; начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства «Россети Московский регион» Алиса Манака.

Представитель «Россети Московский регион» Андрей Миляков подчеркнул, что за последние 5 лет коллективом компании был совершен беспрецедентный рывок в сфере повышения доступности для потребителей услуги техприсоединения.

«Компания уделяет большое внимание развитию интерактивных сервисов, которыми на сегодняшний день пользуются более 71 % клиентов. Портал «Технологическое присоединение», введенный в эксплуатацию в 2014 году, постоянно дополняется новыми сервисами. В ближайшем будущем мы панируем расширить перечень каналов связи с потребителями, создав Диалоговый офис клиента и Мобильное приложение, - отметил Андрей Анатольевич.

В рамках вебинара обсуждались порядок электронного взаимодействия заявителей и сетевых организаций, получение и расширение форм обратной связи, Дмитрий Анисимов озвучил участникам итоги мониторинга Минэнерго МО в сфере техприсоединения, в том числе средние сроки выполнения процедуры ТП.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Колесников подчеркнул при этом, что в компании «Россети Московский регион» созданы одни из самых комфортных и удобных условий для заявителей, а сроки осуществления техприсоединения к электросетям самые минимальные. В этом году для представителей МСП они сократились с 70 до 39 дней.

В рамках вебинара, зрители, задавшие вопросы спикерам, в том числе в режиме online, получили на них ответы в прямом эфире. Повышенный интерес пользователей к данной форме общения является залогом того, что в следующем году встреча на площадке «Россети Московский регион» состоится вновь.

Посмотреть видеотрансляцию вебинара в записи можно по ссылке: www.moesk.ru/spec_projects/vebinary/.