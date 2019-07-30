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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО Системный оператор Единой энергетической системы

30 июля 2019, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Решения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года оформлены распоряжением Росимущества от 26.07.2019 г. № 494-р.

Указанным распоряжением утверждены годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «СО ЕЭС» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утверждено распределение полученной по итогам 2018 года прибыли, предусматривающее в том числе перечисление 419 739 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 13 025 тыс. рублей.

Избран новый состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве девяти человек:

  • Аюев Борис Ильич, Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

  • Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

  • Ливинский Павел Анатольевич, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

  • Маневич Юрий Владиславович, заместитель Министра энергетики Российской Федерации

  • Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

  • Никонов Василий Владиславович, директор Департамента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

  • Павлов Алексей Юрьевич, заместитель руководителя Росимущества

  • Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

  • Школов Евгений Михайлович

Избран новый состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» в количестве трех человек:

  • Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации

  • Косотуров Алексей Александрович

  • Столбовая Кристина Вячеславовна, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

Аудитором АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждено ООО «Группа Финансы».

Компания: АО "СО ЕЭС"

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