Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Решения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года оформлены распоряжением Росимущества от 26.07.2019 г. № 494-р.

Указанным распоряжением утверждены годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «СО ЕЭС» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утверждено распределение полученной по итогам 2018 года прибыли, предусматривающее в том числе перечисление 419 739 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 13 025 тыс. рублей.

Избран новый состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве девяти человек:

Аюев Борис Ильич, Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

Ливинский Павел Анатольевич, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

Маневич Юрий Владиславович, заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Никонов Василий Владиславович, директор Департамента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Павлов Алексей Юрьевич, заместитель руководителя Росимущества

Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Школов Евгений Михайлович

Избран новый состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» в количестве трех человек:

Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации

Косотуров Алексей Александрович

Столбовая Кристина Вячеславовна, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

Аудитором АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждено ООО «Группа Финансы».